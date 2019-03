A. Kiska: Premiér by mal urobiť viac preto, aby mohla polícia pracovať

Pellegrini v nedeľu v relácii TA3 V politike kritizoval Kisku, pretože podľa neho neprispieva k šíreniu dobrého mena Slovenska v zahraničí.

Bratislava 3. marca (TASR) - Prezident Andrej Kiska by uvítal, keby premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) urobil viac pre to, aby si mohli polícia a prokuratúra plniť svoju prácu. Na sociálnej sieti tak reagoval na nedeľnú kritiku zo strany premiéra na jeho postoj k situácii na Slovensku.



"Súhlasím s pánom premiérom, že jednou zo spoločných úloh ústavných činiteľov je šíriť dobré meno Slovenska v zahraničí," povedal prezident. Vyjadril názor, že dobré meno Slovenska sa v zahraničí šíri ťažko. Problém vidí najmä v aktuálnych kauzách, ako napríklad telefonát predsedu Smeru-SD Roberta Fica s Antoninom Vadalom.



"Najlepší spôsob, ako ochrániť povesť Slovenska, je zistiť o týchto prípadoch pravdu u nás doma. Podať dôveryhodné vysvetlenie, dôsledne vyšetriť všetky podozrenia," vysvetlil Kiska s tým, že zodpovedný plniť túto úlohu je podľa neho aj Pellegrini.



Prezident očakáva, že premiér využije svoju ústavnú pozíciu na odstránenie prípadných prekážok vo vyšetrení. "Pomôže tým dobrému menu Slovenska viac, než keď sa bude v televízii opakovane sťažovať, že ho málo chválim. Rád by som, keby bolo za čo," doplnil.



Pellegrini v nedeľu v relácii TA3 V politike kritizoval Kisku, pretože podľa neho neprispieva k šíreniu dobrého mena Slovenska v zahraničí. Negatívne vníma jeho kritický prístup k situácii na Slovensku. Napriek tomu tvrdí, že s Kiskom má korektné vzťahy, no chýba mu tandemové riešenie projektov a spolupráca na konkrétnych opatreniach.



Na margo údajného telefonátu Fica s Vadalom povedal, že nemá dôvod predsedovi strany neveriť. Reagoval tým, že dôkazy by mali predložiť aj novinári, ktorí o telefonáte informovali. "Iný dôkaz na stole nemám," povedal.