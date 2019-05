A. Kiska: Členstvo v EÚ a NATO ostávajú pre SR jedinou cestou

Podľa Kisku okrem Nežnej revolúcie a vzniku SR neexistujú dôležitejšie dátumy ako vstup do EÚ a NATO.

Bratislava 1. mája (TASR) - Členstvo v Európskej únii (EÚ) a v NATO boli pre Slovensko v roku 2004 jedinou cestou a tou ostávajú aj v roku 2019. Pred slávnostným obedom s ľuďmi, ktorí sa pričinili o vstup Slovenska do týchto organizácií alebo sú zodpovední za reprezentáciu SR v zahraničí, to povedal prezident SR Andrej Kiska.



Podľa Kisku okrem Nežnej revolúcie a vzniku SR neexistujú dôležitejšie dátumy ako vstup do EÚ a NATO. Poďakoval sa preto všetkým, ktorí sa o to pričinili. "Bola to drina, ktorá stála za to," konštatoval. Súčasných politikov vyzval, aby ľuďom ponúkli pozitívnu víziu ďalšieho rozvoja EÚ, nebáli sa nahlas hovoriť o NATO a podporovali rozširovanie EÚ.



"Prosperita, demokracia, rešpekt k slobode a dôstojnosti každej ľudskej bytosti sú základom našej spoločnosti vďaka spoločnej Európe a kolektívnej obrane. Na mnohých miestach vo svete, dokonca blízko za našimi východnými hranicami, sú tieto samozrejmosti vzácnou komoditou," pripomenul prezident.



Kiska kritizoval, že aj keď väčšina politickej scény členstvo v NATO nespochybňuje na zahraničných návštevách, doma o ňom nehovorí. "Pri takomto prístupe politických lídrov nie je veľkým prekvapením, že na rozdiel od výraznej podpory pre spoločnú Európu posudzujú ľudia členstvo Slovenska v NATO oveľa skeptickejšie," konštatoval.



Na slávnostný obed prezident pozval súčasných aj bývalých politikov, diplomatov a osobnosti zahraničnej politiky. Zúčastnil sa na ňom napríklad predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS), šéf diplomacie Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) a minister obrany Peter Gajdoš (SNS).