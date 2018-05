Kiska: D. Saková sa so mnou o mene nového prezidenta PZ neradila

Ministerka má v stredu v priestoroch Ministerstva vnútra o 14.00 h predstaviť nové vedenie Policajného zboru SR.

Bratislava 30. mája (TASR) – Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) sa s prezidentom SR Andrejom Kiskom neradila v otázke nového vedenia Policajného zboru (PZ) SR. Uviedol to Kiska po stretnutí so študentmi na jednom z bratislavských gymnázií.



"Pred hodinou som sa z médií dopočul nejaké meno. Som smutný, že sa to dozvedám z médií. Neviem, či to bude pravda, ale žiadna diskusia so mnou nebola prevedená," povedal Kiska.



Súčasný prezident PZ Tibor Gašpar končí vo funkcii k 31. máju.