A. Kiska navštívil mliekarenský závod v Sabinove

Sabinov 18. októbra (TASR) – Prezident SR Andrej Kiska počas svojho štvrtkového pracovného výjazdu v Sabinove navštívil závod na výrobu mliečnych výrobkov.



"Ľudia tu robia poctivú prácu, snažia sa vyrábať, ale aj predávať slovenské výrobky po celom Slovensku. Také ich know-how, že vlastniť celý reťazec od malovýroby až po maloobchodnú predajňu je náročné. Nie je to jednoduché. Darí sa im dostať slovenské výrobky po celom Slovensku, to je podľa mňa veľmi unikátne," uviedol po návšteve závodu prezident SR Andrej Kiska.



Podľa jedného z majiteľov spoločnosti Milk-Agro Jozefa Kundráta prezidentovi ukázali výrobu masla, jogurtov a syra. "Živo sa zaujímal o produkty a trefných otázok mal dosť, takže tá návšteva bola milá a užitočná pre obidve strany," skonštatoval.



Ako povedal, chcú rozšíriť výrobu. V súčasnosti majú rozostavaný objekt, v ktorom budú vyrábať tvaroh. "Je tam pomerne vysoká investícia okolo 1,5 milióna eur. Určite budú vytvorené nové pracovné miesta, možno pre tých desať až 15 ľudí," povedal Kundrát s tým, že zamestnať by ich chceli v prvej polovici budúceho roka.



"Pracuje u nás 1450 stálych pracovníkov, máme ešte aj 200 brigádnikov, čiže máme dosť ľudí. Zatiaľ máme takú situáciu, že to zvládame k spokojnosti," odpovedal Kundrát na otázku, či sa im darí nájsť potrebných zamestnancov. V závode pracuje približne 100 ľudí, zvyšní v 190 predajniach a časť ako pomocní pracovníci.



"Je pravda, že v tomto regióne je nezamestnanosť dvojnásobne vyššia asi ako na celom Slovensku, ale na druhej strane, je aj pravda, že nájsť odborníkov je niekedy problém. Je to úloha, o ktorej stále hovorím, školstva a motivácie, ktoré dokážeme vytvoriť pre mladých ľudí, aby ostávali v regiónoch, kde sa narodili," dodal Kiska.