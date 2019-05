A. Kiska nevymenuje sudcov ÚS, kým ich nebude potrebný počet

Národná rada SR posiela prezidentovi SR štyroch kandidátov na ústavných sudcov.

Bratislava 22. mája (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska vymenuje ďalších sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR, až keď poslanci doplnia potrebný počet kandidátov tak, ako to od nich vyžaduje ústava. V stredu po opakovanej voľbe kandidátov na ústavných sudcov to uviedol prezidentov hovorca Roman Krpelan.



"Prezident Andrej Kiska pred mesiacom pri menovaní troch sudcov Ústavného súdu povedal, že sa rozhodol pre núdzové a výnimočné riešenie, aby zabezpečil riadny chod ústavných orgánov, a ďalších sudcov vymenuje, až keď poslanci doplnia potrebný počet kandidátov tak, ako to od nich vyžaduje ústava," povedal Krpelan s tým, že parlament si opäť nesplnil svoju povinnosť a nezvolil desiatich kandidátov na ústavných sudcov.



Národná rada SR posiela prezidentovi SR štyroch kandidátov na ústavných sudcov. V utorkovej voľbe zvolili poslanci Pavla Boroňa, Mareka Tomašoviča a Martina Vernarského, v stredu k nim pridali Patrika Palšu. Vyberali z 24 uchádzačov.



Na Ústavnom súde sa aktuálne nachádza sedem z celkového počtu 13 ústavných sudcov. Z pôvodne ôsmich zvolených kandidátov prezident SR Andrej Kiska vymenoval troch nových ústavných sudcov, čím sfunkčnil plénum Ústavného súdu. Za predsedu ÚS vymenoval Ivana Fiačana.