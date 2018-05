A. Kiska oznámi v utorok, či bude opäť kandidovať za prezidenta

Prezidentské voľby budú na jar 2019. Súčasný prezident SR Andrej Kiska dosiaľ nepovedal, či sa pokúsi obhájiť svoj post.

Bratislava 14. mája (TASR) – Prezident SR Andrej Kiska v utorok (15.5.) oznámi, či sa bude opätovne uchádzať o post hlavy štátu. Na sociálnej sieti to v pondelok avizoval jeho hovorca Roman Krpelan.



"Zajtra bude deň D. Prezident Andrej Kiska povie, čo ďalej," uviedol Krpelan. "Bude o čom písať, bude o čom hovoriť. Ak by to bolo také jednoduché, dávno by povedal. Nebolo a nebude," doplnil. Oznámenie Kisku by sa malo uskutočniť popoludní.



Prezidentské voľby budú na jar 2019. Súčasný prezident SR Andrej Kiska dosiaľ nepovedal, či sa pokúsi obhájiť svoj post. Vyjadriť sa mal do septembra. Na verejnosť dávnejšie prenikajú informácie z jeho okolia, že sa chce z politiky stiahnuť.