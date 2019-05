A. Kiska prijal vo svojom úrade nastávajúcu hlavu štátu Z. Čaputovú

Nastupujúca prezidentka deklaruje, že dvere do Prezidentského paláca budú otvorené pre všetkých zástupcov politických strán.

Bratislava 14. mája (TASR) – Dosluhujúci prezident SR Andrej Kiska prijal v utorok v Prezidentskom paláci nastávajúcu hlavu štátu Zuzanu Čaputovú. Obaja diskutovali o prebraní úradu a deklarovali vzájomnú kooperáciu. Čaputová sa podľa vlastných slov momentálne pripravuje na inauguráciu, ktorá bude 15. júna, buduje si tím poradcov a plánuje prvé zahraničné cesty.







Kiska povedal, že hoci sa s novozvolenou prezidentku v paláci stretli, teraz ju privítal už oficiálne. "Pani prezidentka o pár dní preberie tento úrad a som rád, že sme mohli vyjsť v ústrety celému jej tímu. Vo vedľajšej budove sme poskytli kancelárske priestory, kde môže jej tím pracovať," priblížil.







Deklaruje, že v prezidentskom úrade zostane aj po jeho odchode "drvivá" väčšina súčasných zamestnancov. "Preberanie prezidentského úradu sa deje v takej atmosfére, v akej by som si možno aj ja pred piatimi rokmi želal. Konštruktívne, v spolupráci a s tým, aby kontinuita mohla pokračovať," vyhlásil prezident. Čaputovej odporúča, aby sa obklopila tímom najlepších ľudí a diskutovala s nimi. Mená poradcov, o ktorých nastavajúca hlava štátu uvažuje, však Kiska považuje za výborné.



Čaputová uviedla, že si váži ústretovosť Kisku i spoluprácu všetkých ľudí a zložiek Kancelárie prezidenta SR. "Toto gesto, ktoré prezident Kiska v tejto fáze príprav voči mne urobil, si veľmi vážim a budem rada, ak to bude nová tradícia. Keď ja budem končiť svoj mandát, veľmi rada budem ústretová k ďalšiemu prezidentovi," skonštatovala. Ľudí, ktorí v súčasnosti pracujú v prezidentskom úrade, považuje za kvalitných a ráta s nimi aj v budúcnosti. "Je pre mňa dôležité nadviazať na to, čo bolo dobré," povedala.







Prípravy na prevzatie úradu hodnotí ako intenzívne. Ako priblížila, momentálne budujú tím poradcov. Ich mená však zatiaľ nechcela prezradiť. "Sme vo fáze, že máme uzatvorený okruh mien, ale ešte sa dohadujeme na konkrétnych podmienkach spolupráce," spresnila Čaputová. V plnom prúde je podľa jej slov aj príprava inaugurácie a prvých zahraničných ciest.



Nastupujúca prezidentka deklaruje, že dvere do Prezidentského paláca budú otvorené pre všetkých zástupcov politických strán. "V prípade jednej zo strán, ktorá doteraz mala vyhlásenie, popierajúce historické fakty, na mojej strane je to tak, že ak bude deklarovať zmenu tohto postoja, dvere sú otvorené," vyhlásila.