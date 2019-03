A. Kiska sa v utorok zúčastní na oslavách výročia vstupu ČR do NATO

Na oslavách sa zúčastnia aj minister obrany Peter Gajdoš (SNS) a štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR Lukáš Parízek.

Bratislava 11. marca (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska sa v utorok (12. 3.) spolu s maďarským a poľským prezidentom zúčastní na oslavách 20. výročia vstupu Českej republiky do NATO. Vystúpi tam s príhovorom a zúčastní sa na diskusii o význame členstva krajín V4 v NATO. Informovala o tom Henrieta Hajtová z tlačového oddelenia Kancelárie prezidenta SR.



"Česká republika vstúpila do NATO v roku 1999 spolu Poľskom a Maďarskom v rámci prvej vlny rozširovania Aliancie po páde Železnej opony. Slovensko si tento rok pripomína 15. výročie vstupu do Aliancie," pripomenula Hajtová.



Na oslavách na Pražskom hrade sa zúčastnia aj zástupkyňa generálneho tajomníka NATO Rose Gottemoellerová, bývalá ministerka zahraničných vecí USA Madeleine Albrightová, ministri zahraničných vecí a obrany krajín V4 a ďalší významní hostia z Českej republiky, Slovenska, Poľska, Maďarska a USA.



Na oslavách sa zúčastnia aj minister obrany Peter Gajdoš (SNS) a štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR Lukáš Parízek. Informoval o tom tlačový odbor rezortu diplomacie. Parízek sa následne stretne s ministrom zahraničných vecí ČR Tomášom Petříčkom a námestníkmi rezortu diplomacie. Súčasťou Parízkovej pracovnej návštevy bude aj stretnutie s predstaviteľmi slovenských krajanských spolkov a združení v ČR.