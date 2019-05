A. Kiska: Slovensko má šťastie, že sa môže oprieť o Štefánikov odkaz

Štefánik podľa Kisku ostane medzi Slovákmi vždy zapísaný ako oddaný vlastenec. Ako doplnil, svoje vlastenectvo dokázal skĺbiť so službou pre kľúčových spojencov.

Bratislava/Brezová pod Bradlom 4. mája (TASR) – Slovenská republika má obrovské šťastie, že sa môžeme oprieť o odkaz Milana Rastislava Štefánika. Ide o odkaz milovať svoju vlasť, vedieť pre ušľachtilé ciele a prospech svojho národa získať spojencov, ale aj myslieť a konať pre dobro vlasti, ale i pre celé ľudstvo. V sobotu to na celonárodnej spomienkovej slávnosti pri príležitosti 100. výročia smrti M. R. Štefánika na Bradle povedal prezident SR Andrej Kiska.



Kiska pripomenul, že Štefánik žil krásny život a prežíval večnosť v sekundách. Poznamenal, že pred 100 rokmi sa generál rozlúčil nielen s rodnými Košariskami, národom, ale aj s československou vlasťou. "Novou republikou, ktorú len krátko predtým pomohol zakresliť na povojnovú mapu sveta. Tu, na Bradle, ešte väčšmi než kdekoľvek inde, pristupujeme s úctou a pokorou k osobe, ktorá v našich dejinách tak výrazne vyčnieva," poznamenal prezident.



Štefánik podľa Kisku ostane medzi Slovákmi vždy zapísaný ako oddaný vlastenec. Ako doplnil, svoje vlastenectvo dokázal skĺbiť so službou pre kľúčových spojencov. Poukázal na to, že sa stretol aj s mnohými významnými politickými osobnosťami. "Mal mimoriadne široký rozhľad. Vynikol ako vedec, astronóm, meteorológ, odborník bezdrôtovej telegrafie či cestovateľ," dodal Kiska.



Prezident poukázal aj na to, že Štefánik pochádzal z nábožensky založenej rodiny. "Okrem toho bol aj bojovník, pilot, organizátor, veliteľ légií. Bol síce chorľavý, ale mal v sebe oheň a vášeň. Napriek krehkému zdraviu mal nezlomnú vôľu a nepoznal výraz nedá sa," pripomenul Kiska. Upriamil pozornosť aj na to, že Štefánik vedel presviedčať pre svoju pravdu aj tých druhých.



Kiska vo svojom prejave zopakoval citát Štefánika, ktorý je podľa neho aktuálny aj v súčasnosti. "Tí, ktorí si myslia, že slobodu pre nich vybojujú iní, si ju ani nezaslúžia. Ja ho budem parafrázovať a poviem, že všetci tí, ktorí chcú lepšie Slovensko a nechcú pomôcť a priložiť ruku k dielu, si ho možno ani nezaslúžia," uzavrel Kiska.