A. Kiska: Sviečková manifestácia je jedným z najúžasnejších okamihov

Prezident SR A. Kiska si spolu s bývalým prezidentom Spolkovej republiky Nemecko Joachimom Gauckom v nedeľu večer pripomenul 30. výročie Sviečkovej manifestácie.

Bratislava 25. marca (TASR) – Sviečková manifestácia je jedným z najúžasnejších okamihov histórie Slovenska. Vyhlásil to prezident SR Andrej Kiska, ktorý si spolu s bývalým prezidentom Spolkovej republiky Nemecko Joachimom Gauckom v nedeľu večer pripomenul 30. výročie Sviečkovej manifestácie položením vencov k pamätníku tejto udalosti v centre Bratislavy. Na ceremoniáli sa zúčastnili aj zástupcovia vlády, parlamentu či cirkvi.



Pred 30 rokmi stáli podľa prezidenta v centre Bratislavy tisíce ľudí, držali v rukách sviečky a modlili sa. "Proti nim zasiahla brutálna sila, ktorá ukázala aroganciu moci a čo v tých časoch v našej krajine bolo," povedal Kiska. V tomto čase podľa neho ešte ľudia nevedeli, čo bude v roku 1989 a aj napriek tomu prišli na námestie tisíce ľudí. "Vedeli, že za to môžu byť perzekvovaní, oni a ich rodiny. Určite mali strach, ale ukázali to, na čo môžeme byť vždy v našej histórii hrdí, že sa naši ľudia vedia postaviť a ukázať nesúhlas s danou dobou," podotkol prezident. Je rád, že aj pred pár dňami ukázali na Slovensku desaťtisíce ľudí nespokojnosť s aroganciou moci a nesúhlas s tým, akým smerom sa uberá Slovensko.



Kiska sa spoločne s bývalým nemeckým prezidentom zúčastnil v nedeľu v Bratislave aj na konferencii Ako zaobchádzame s našou slobodou. Gauck sa tu vyjadril, že Sviečková manifestácia dodala v tom čase Nemcom odvahu, aby prekonali obavy a strach. "Spomínam si pri takýchto príležitostiach, aká bol túžba po slobode a demokracii. Koľko síl treba na prekonanie strachu, aby sme povstali proti komunizmu. Tí, ktorí tam vtedy boli, si spomínajú na ten pocit hrdosti z víťazstva. Na druhej strane si treba pripomenúť, aký silný môže byť strach v spoločnosti," uviedol. Gauck pripomenul, že sloboda, po ktorej ľudia túžili, nebolo len oslobodenie sa od neslobody. Bolo a je potrebné prevziať určitý stupeň zodpovednosti. V prípade masových zhromaždení na Slovensku skonštatoval, že obdivuje Slovákov za silu, ktorá v nich tkvie.



V bratislavskej Redute sa o 19.00 h začal slávnostný koncert pri príležitosti 30. výročia Sviečkovej manifestácie. Prezident Kiska sa ho na ňom však nezúčastnil, a to pre pozvanie kotlebovcov na podujatie. "Zlo musíme vedieť pomenovať, nesmieme ho legitimizovať a musíme sa mu vedieť postaviť. Povedal som už po parlamentných voľbách, že si nesadnem za jeden stôl s človekom a nebudem sa zúčastňovať na stretnutiach, kde bude človek, ktorý hovorí, že SNP je najčernejší deň našej histórie," vysvetlil Kiska.



Milan Uhrík z ĽSNS tvrdí, že prezident poúča ostatných o porozumení, ale sám nedokáže tolerovať ani ostatných, legitímne zvolených zástupcov ľudu. Konferencia biskupov Slovenska, ktorá koncert zorganizovala, povedala, že cirkev nie je politická organizácia. Ak pozýva verejných predstaviteľov na podujatia, nerobí politiku.