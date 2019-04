A. Kiska: V mojej strane budú úžasní mladí ľudia i skúsení politici

Potvrdil, že chce vytvoriť širokú stranu s regionálnymi štruktúrami, predpokladá, že ustanovujúci snem by mohol byť v septembri.

Bratislava 14. apríla (TASR) – Členmi novej strany súčasného prezidenta Andreja Kisku budú "úžasní mladí ľudia i skúsení politici". Povedal to v diskusnej relácii TA3 V politike. Konkrétne mená prezradí 17. júna, po tom, čo vyprší jeho súčasný prezidentský mandát.



Potvrdil, že v prípade jeho politického subjektu pôjde o centristickú stranu. "Ja odmietam akýkoľvek extrém, rovnakého názorového zmýšľania sú aj ľudia, s ktorými budem v strane spolupracovať,“ uviedol. To, že vytvára novú stranu, vysvetlil tým, že by to mala byť odpoveď ľuďom, ktorí mu veria a nevedia si v súčasnosti v spektre politických strán vybrať. Uistil zároveň, že sa bude snažiť o spájanie síl, ktoré dosiahne zmenu a štýl vládnutia.



"Potrebujeme sa spájať, potrebujeme vytvoriť jednotný front, ktorý po rokoch vládnutia Smeru-SD chce zmeniť Slovensko vládou zostavenou zo slušných a schopných ľudí," zdôraznil. Myslí si, že súčasná demokratická opozícia bude vo voľbách bojovať proti zoskupeniu "nedobrých strán", naznačil pritom spoluprácu Smeru-SD, ĽSNS i strany Štefana Harabina. "Mám informácie z regiónov, že starostov a primátorov pán Harabin vyzýval, aby vstúpili do jeho strany. Som presvedčený, že ju založí,“ dodal v tejto súvislosti.



Kiska odmietol, že načasovanie ohlásenia vzniku politickej strany je snahou "zviesť sa" na volebnom úspechu novozvolenej prezidentky Zuzany Čaputovej. Svoj postup vysvetlil krátkym časom na prípravu a kampaň pred budúcoročnými parlamentnými voľbami.



Potvrdil, že chce vytvoriť širokú stranu s regionálnymi štruktúrami, predpokladá, že ustanovujúci snem by mohol byť v septembri. "Budem predsedom strany, budem aj volebný líder,“ oznámil. Netají, že v prípade úspechu bude ašpirovať i na miesto premiéra. "Ja si však viem predstaviť, že premiérom by mohli byť i Sulík, Truban, alebo Hlina, to ukážu až voľby, kto bude mať nárok stáť na čele vlády," upozornil.



Stranu chce financovať najskôr zo svojich peňazí, verí, že sa k nemu postupne pridajú ďalší, ktorí subjekt finančne podporia. Na otázku ako vníma fakt, že do kampaní sa čoraz viac zapájajú masívnymi príspevkami pre kandidátov bohatí ľudia, odpovedal, že v tom problém nevidí. "Práve naopak, ja by som dokonca vyzval úspešných ľudí, ktorí majú morálnu povinnosť sa zaujímať o krajinu, aby pomohli novovznikajúcim politickým stranám,“ zdôraznil. Za podstatné považuje, aby finančný príspevok darca nepodmieňoval protihodnotou v budúcnosti. "Tomuto sa každý líder strany musí vyhnúť,“ skonštatoval Kiska.