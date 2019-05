A. Kiska v Prešove diskutoval o zamestnanosti i zdravotníctve

Poukázal na vysokú mieru nezamestnanosti na východnom Slovensku oproti iným regiónom a problém vyľudňovania sa jednotlivých obcí.

Prešov 9. mája (TASR) – Zdravotníctvo, nezamestnanosť a rozvoj cestnej infraštruktúry boli témy, o ktorých prezident Andrej Kiska vo štvrtok diskutoval v Prešove so zástupcami krajskej samosprávy. V rámci pracovného výjazdu absolvoval i stretnutie so zástupcami mesta.



"V rámci mojej rozlúčky so Slovenskom som zavítal do Prešova. Tým, že som z Prešovského kraja, je mi to o to bližšie a problematika kraja je mi veľmi blízka. Mohli sme s pánom predsedom hovoriť detailnejšie o tom, čo skutočne Prešovský samosprávny kraj (PSK) trápi," povedal po stretnutí s predsedom PSK Milanom Majerským prezident Kiska.



Poukázal na vysokú mieru nezamestnanosti na východnom Slovensku oproti iným regiónom a problém vyľudňovania sa jednotlivých obcí. Riešením by podľa jeho slov bol rozvoj cestnej infraštruktúry a vstup Ukrajiny do Európskej únie (EÚ).



"Tak ako východné Rakúsko, ktoré bolo v minulosti relatívne zaostalé, sa vstupom Slovenska a Česka do EÚ stalo veľmi vyspelým regiónom s množstvom turistov, priemyslu, ktorý sa tam presúval. To isté by sme mohli dosiahnuť, ak by sa naplnilo želanie občanov Ukrajiny a dostali sa do Európskej únie," vysvetlil Kiska.



Podľa Majerského diskutovali tiež o riešení rómskej otázky a zdravotníctve. "Ak by sme mali kvalitnú cestnú infraštruktúru, konkrétne rýchlostnú cestu R4, tak by sme nemuseli mať všade nemocnice, lebo doprava pacienta do kvalitnej, dobrej, veľkej nemocnice by bola omnoho jednoduchšia a rýchlejšia. Čo sa týka zamestnanosti Rómov, je to úzko spojené s infraštruktúrou. Ak tu budeme mať dostatok kvalitných investorov alebo firiem, ktoré si budú môcť dovoliť zamestnať aj Rómov, môžem povedať, že v krátkej dobe by bola rómska otázka vyriešená. Potrebujeme im dať prácu, ktorá bude primeraná ich schopnostiam, či už bude manuálna, alebo nejaká podobná," dodal Majerský.