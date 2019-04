A. Kiska vetoval novelu Civilného mimosporového poriadku

Súčasťou Civilného poriadku mala byť od júna aj možnosť podať žalobu na obnovu konania v prípade rozhodnutia v konaní o návrate maloletého dieťaťa do cudziny.

Bratislava 18. apríla (TASR) – Prezident SR v stredu (17. 4.) vrátil Národnej rade SR novelu Civilného mimosporového poriadku. TASR o tom vo štvrtok informovala Henrieta Hajtová z tlačového oddelenia Kancelárie prezidenta SR.



Súčasťou Civilného mimosporového poriadku mala byť od júna aj možnosť podať žalobu na obnovu konania v prípade rozhodnutia v konaní o návrate maloletého dieťaťa do cudziny. Právna norma pochádza z dielne nezaradených poslancov Martiny Šimkovičovej a Petra Marčeka.



Cieľom novely je povoliť podanie žaloby na obnovu konania aj proti právoplatnému uzneseniu v konaní o návrat maloletého do cudziny vo veciach neoprávneného premiestnenia alebo zadržania. "Legislatívna zmena vychádza z prirodzenej nutnosti chrániť životy maloletých detí a konať v súlade s ich najlepším záujmom a presvedčením," uviedli autori právnej normy.



Podľa nich, ak by parlament nepovolil takúto žalobu na obnovu konania v návratových konaniach, postupoval by asymetricky, v priamom rozpore so spravodlivým súdnym konaním a vážne by zasiahol do práv účastníkov konania, a najmä do práv maloletého dieťaťa. "Keďže ani sám súd nemôže vopred predpokladať situáciu, ktorá nastane po právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej, nehovoriac o možných nedostatkoch priebehu konania vo veci samej," dodali.



Poslankyňa Národnej rady SR Natália Blahová (SaS) víta krok prezidenta, ktorý vrátil parlamentu novelu Civilného mimosporového poriadku. Súhlasí so zdôvodnením, že návrh bol v priamom rozpore s deklarovaným záujmom chrániť životy maloletých a konať v súlade s ich najlepším záujmom a presvedčením. "Ak by prezident schválil návrh poslankyne Šimkovičovej a poslanca Marčeka, Slovensko by sa stalo eldorádom únoscov detí," vysvetlila Blahová.



Ak matka alebo otec unesie svoje dieťa do inej krajiny, podľa medzinárodného dohovoru o únosoch detí má súd v danej krajine podľa Blahovej rozhodnúť do šiestich týždňov o tom, aby sa dieťa vrátilo späť do krajiny svojho obvyklého pobytu. "Tento návrh zákona umožňoval podať žalobu proti právoplatnému a vykonateľnému rozsudku a znovu otvoriť celé návratové konanie. Na neistú situáciu by doplatili najmä deti odrezané od svojich rodín," uviedla.



Podľa slov Blahovej sú deti neraz rukojemníkmi súdov, štátneho systému a rodičov - únoscov. Tento návrh celú situáciu podľa nej významne zhoršoval a v konečnom dôsledku legalizoval protiprávne konanie únoscov. "Je vo výsostnom záujme dieťaťa, aby tieto procesy boli čo najskôr ukončené. Veríme, že poslanci parlamentu sa dôsledne oboznámia s problematikou a na návrh prezidenta po opätovnom prerokovaní neprijmú zákon, ktorý ide proti záujmom detí," dodala Blahová.