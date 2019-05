A. Kiska vymenoval nových generálov polície a ozbrojených síl

Prezident SR Andrej Kiska povýšil do vojenskej hodnosti generála generálporučíka Daniela Zmeka v Bratislave 28. mája 2019.

Do druhej generálskej hodnosti bol v utorok povýšený brigádny generál Miroslav Lorinc, ktorý sa týmto aktom stal generálmajorom.

Bratislava 28. mája (TASR) – Prezident SR Andrej Kiska vymenoval v utorok nových armádnych a policajných generálov. Medzi povýšenými sú aj náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Daniel Zmeko alebo viceprezidenti Policajného zboru Jana Maškarová a Róbert Bozalka. TASR o tom informovali hovorkyňa ministerstva obrany Danka Capáková a riaditeľ tlačového odboru ministerstva vnútra Jaroslav Taldík.



Do druhej generálskej hodnosti bol v utorok povýšený brigádny generál Miroslav Lorinc, ktorý sa týmto aktom stal generálmajorom. Brigádnymi generálmi sa zase stali doterajší plukovníci Róbert Kleštinec a Peter Babiar.



"Vymenovanie a povýšenie generálov odzrkadľuje odborné kvality a schopnosti našich profesionálnych vojakov. Blahoželám všetkým, ktorým sa dnes dostalo tejto cti," uviedol minister obrany Peter Gajdoš.



Prezident Kiska apeloval na generálov, aby stáli za spojeneckými záväzkami Slovenska aj verejne. "Armáda patrí dlhodobo medzi najdôveryhodnejšie inštitúcie na Slovensku. Preto vás chcem požiadať, aby ste aj vy, ako autority ozbrojených síl, prispeli k tomu, že verejnosť bude rozumieť otázkam našej obrany, ochrany a bezpečnosti," povedal Kiska.



Na adresu policajných generálov Kiska pripomenul, že je ich práca vnímaná občanmi každodenne. "Je to práca ťažká, náročná a často nebezpečná. Ale verejnosťou veľmi pozorne a citlivo vnímaná. A od minuloročnej februárovej vraždy viac, ako kedykoľvek predtým. Verím, že sa so všetkými mimoriadne náročnými úlohami, ktoré stoja pred celým našim policajným zborom, popasujete a vyrovnáte," doplnil Kiska.