A. Kiska: Zlu sa treba postaviť, bojovať s ním a nelegalizovať ho

Vojna sa začala u nás v Európe a podľa prezidenta si treba uvedomiť práve teraz pred voľbami do Európskeho parlamentu, že fantastický projekt Európskej únie bol pri svojom zrode projektom mieru.

Zvolen 8. mája (TASR) – Vedieť sa postaviť zlu, nebáť sa ho pomenovať, bojovať s ním a nelegalizovať zlo spoluprácou s ním, tak ako sa to napríklad teraz deje v parlamente, je náš záväzok voči ľuďom, ktorí nám vybojovali slobodu. Uviedol to v stredu pri príležitosti 74. výročia ukončenia druhej svetovej vojny vo Zvolene v príhovore prezident SR Andrej Kiska.



Deň víťazstva nad fašizmom a pamiatku ľudí, ktorí sa postavili proti fašizmu a nacizmu, si uctil spoločne s predsedom vlády Petrom Pellegrinim (Smer-SD) a ministrom obrany Petrom Gajdošom (SNS) na zvolenskom cintoríne padlých vojakov sovietskej armády a cintoríne padlých vojakov rumunskej armády. Na pietnom akte kladenia vencov sa zúčastnili zástupcovia diplomatických zborov, predstavitelia štátnej správy a samosprávy, zväzov i združení.



"Nesmieme zabudnúť, zvlášť dnes, pri náraste extrémizmu vo svete, ale aj u nás na Slovensku, na to, že na začiatku tejto katastrofy, ktorá v ľudských dejinách nemá obdoby, bolo slovo. Šírenie nenávisti voči ľuďom iného náboženstva, národnosti či inej farby pleti. Slovo, ktoré šírilo nevraživosť, urážky, opovrhovanie," pripomenul Kiska.



"Naša vďaka bude navždy patriť mužom a ženám, ktorí nasadzovali svoje životy, hrdinskej Červenej armáde, Rusom, Ukrajincom a príslušníkom ďalších národov Sovietskeho zväzu. Na tomto mieste vzdávame hlbokú úctu vojakom rumunskej armády, ktorí oslobodzovali našu vlasť, všetkým, bez ktorých by nebolo víťazstvo možné," konštatoval prezident.



Zdôraznil, že nesmieme opakovať chyby minulosti. Nesmieme dovoliť extrémistom využívať strach a predsudky ako cestu k moci. Len tak sa nám podarí udržať našu krajinu slobodnú, bezpečnú pre všetkých a pripravenú zvládnuť nové výzvy.