A. Martvoň vstúpil do Národnej koalície, kandiduje za ňu do EP

Bratislava 27. februára (TASR) - Bývalý poslanec Národnej rady SR Anton Martvoň sa vracia do politiky. Vstúpil do mimoparlamentnej strany exministra financií za HZDS Sergeja Kozlíka Národná koalícia, za ktorú aj kandiduje do Európskeho parlamentu. Oznámil to v stredu na tlačovej konferencii, kde strana predstavila 14-miestnu kandidátku do eurovolieb. Martvoň je na nej druhý.



Dôvodom vstupu Martvoňa do Národnej koalície je podľa jeho slov vytvorenie alternatívy voči strane Smer-SD, ako aj SNS. Tie podľa neho ako vládne strany sklamali svojich voličov. "Nerobia reformy, ktoré sľubovali, ako napríklad sociálne reformy, reformy, ktoré pomôžu rozbehnúť Slovensku republiku. Namiesto toho sa tu deje úplne niečo iné, obmedzujú sa základné sociálne výdobytky, ako boli mladomanželské pôžičky, ktoré zrušili," priblížil.



Myslí si, že voliči, ktorých Smer-SD stratil v posledných parlamentných voľbách, majú v Národnej koalícii možnosť voľby. Pripomenul, že do strany s ním prichádzajú viacerí ľudia, ktorí majú sociálne a proeurópske zmýšľanie.



Martvoň bol v minulom volebnom období poslancom Národnej rady SR za Smer-SD. Zo strany odišiel preto, že Smer-SD podľa neho prestal robiť sociálno-demokratickú politiku. Hovoril o narastajúcom vplyve oligarchov v strane a o chýbajúcej kritickej vnútrostraníckej diskusii.



Do eurovolieb ide Národná koalícia podľa podpredsedu Petra Tomečeka s krédom Slovensko na prvom mieste. Tomeček predstavil desať téz programu strany, medzi ktorými je ochrana slovenskej štátnosti a národnej suverenity či presadzovanie zmien v systéme agrárnej dotačnej politiky EÚ.



Kandidátnu listinu Národnej koalície do eurovolieb tvorí 14 mien, lídrom je podpredseda strany Peter Tomeček. Tretie miesto patrí stredoškolskému pedagógovi Slavomírovi Harabinovi, štvrté Radovanovi Znášikovi. Na ôsmom mieste kandidátky je bývalý dvojnásobný poslanec Európskeho parlamentu a exminister financií Sergej Kozlík.