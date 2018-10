A. Merkelová sa v Prahe stretla s Babišom, hovorili aj o migrácii

A. Babiš sa s nemeckou kancelárkou naposledy stretol v septembri počas návštevy Berlína.

Praha 26. októbra (TASR) - Pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa pricestovala v piatok na návštevu ČR nemecká kancelárka Angela Merkelová. S českým premiérom Andrejom Babišom rokovala okrem iného aj o otázkach migrácie, ktorých riešenie vidia obaja štátnici v spolupráci s africkými krajinami, informoval spravodajský server Novinky.cz.



"Diskutujeme o tom, máme rovnaký názor na to, že musíme s africkými štátmi spolupracovať. Máme rovnaký názor na to, ako riešiť migráciu," povedal Babiš na spoločnej tlačovej konferencii v Kramářovej vile, ktorá je pražskou rezidenciou premiérov.



"Máme rovnaký názor. Kolega Andrej Babiš na tom veľmi intenzívne pracuje, čo sa týka nadväzovania kontaktov s africkými krajinami," uviedla kancelárka. Podľa nej sa v Afrike musí podporiť hospodársky rozvoj, aby sa tam mladí ľudia mohli rozvíjať a nemuseli odchádzať do Európy.



Babiš sa s nemeckou kancelárkou naposledy stretol v septembri počas návštevy Berlína. Merkelová bola naposledy v ČR v roku 2016, keď sa zišla s vtedajším premiérom Bohuslavom Sobotkom a prezidentom Milošom Zemanom.



V piatok večer príde do Prahy aj francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý pred návštevou českej metropoly zavítal do Bratislavy.