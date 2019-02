A. Merkelovej udelil A. Kiska najvyššie štátne vyznamenanie

Počas stretnutia v Prezidentskom paláci si obaja štátnici pripomenuli blížiace sa 30. výročie pádu Berlínskeho múru a Nežnej revolúcie.

Bratislava 7. februára (TASR) – Prezident SR Andrej Kiska odovzdal nemeckej kancelárke Angele Merkelovej najvyššie štátne vyznamenanie SR Rad Bieleho dvojkríža I. triedy. Kiska týmto spôsobom ocenil Merkelovej mimoriadne zásluhy o všestranný rozvoj vzťahov medzi Slovenskom a Nemeckom.



"Toto ocenenie je zároveň prejavom vďaky a uznania za osobný prínos kancelárky k posilňovaniu jednoty v Európe, a to najmä v kľúčových momentoch jej nedávnej histórie, a tiež za ochranu a presadzovanie hodnôt slobody, demokracie a solidarity,“ informovala kancelária prezidenta.



Počas stretnutia v Prezidentskom paláci si obaja štátnici pripomenuli blížiace sa 30. výročie pádu Berlínskeho múru a Nežnej revolúcie, ktoré otvorili dvere aj pre občanov Slovenska k slobodnému rozvoju a prosperite v Európskej únii.



Kiska a Merkelová diskutovali aj o vývoji vo V4, v Európe a vo svete a o ďalších perspektívach posilňovania európskej bezpečnosti a obrany. Témou rozhovoru boli tiež otázky ďalšieho ekonomického vývoja na našom kontinente a situácia na Ukrajine.



Nemecká kancelárka pricestovala vo štvrtok do Bratislavy, aby sa zúčastnila na stretnutí lídrov krajín V4. Hlavnou témou rozšíreného formátu V4 bola predovšetkým príprava nového viacročného finančného rámca EÚ na roky 2021 - 2027, nadchádzajúce voľby do Európskeho parlamentu či budúcnosť EÚ.