Á. Ravasz: Do projektu inklúzie v MŠ je zapojených viac ako 50 škôlok

Varhaňovce 26. októbra (TASR) – Doposiaľ viac ako 50 obcí na Slovensku sa zapojilo do národného projektu Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít (NP PRIM). Jeho prvé výsledky prezentoval na piatkovej tlačovej konferencii v obci Varhaňovce v okrese Prešov splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz (Most-Híd).



Cieľom projektu je vytváranie inkluzívneho prostredia v materských školách (MŠ) a zvýšenie návštevnosti detí MŠ z marginalizovaných komunít – predovšetkým Rómov. Tým sa má zabezpečiť zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov týchto komunít. „NP PRIM je spustený od augusta, ale ozajstné čerpanie sa začalo od septembra, resp. októbra. Vo viac ako 50 obciach už asistenti pracujú, do 30 obcí sú pripravené na výkon v novembri. Ďalších 30 sa zapojí v decembri,“ povedal. Projekt je určený pre skupinu 150 obcí, ktoré boli v Atlase rómskych komunít zaradené do indexu podrozvinutosti. Podľa Ravasza bude väčšina z nich zapojená do projektu ešte v tomto roku.



Prostredníctvom projektu bolo zatiaľ vytvorených takmer sto nových pracovných miest. Ako povedal, asistenti zvyšujú úspešnosť detí v MŠ. „Potom máme zamestnancov odbornej činnosti ako školský logopéd, špeciálny pedagóg či školský psychológ. Budeme mať aj koordinátorov práce s rodinou. Ich prácou bude, aby sa deti do škôlky vôbec dostali a teda presvedčili rodičov, že to má význam,“ dodal.



Do NP PRIM je zapojená aj MŠ vo Varhaňovciach, ktorú z celkového počtu 54 navštevuje 53 rómskych detí. Prostredníctvom projektu sú zamestnaní dvaja asistenti učiteľa a jeden špeciálny pedagóg ako odborný pracovník. Ravasz pripomenul, že táto prevažne rómska obec je zapojená do viacerých projektov určených pre rómske komunity a výzvy na väčšinu z nich sú stále otvorené.



Na piatkovú tlačovú konferenciu reagoval aj bývalý splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Peter Pollák (OĽaNO). Súčasného splnomocnenca Ravasza kritizoval, že prezentuje výsledky, ktoré má Slovensko už dávno. „Čo ozaj treba a očakávam práve od podpredsedu parlamentnej strany Most-Híd, sú systémové riešenia. Počas troch rokov nepriniesol Slovensku žiadny zákon, ani systémové opatrenie. Znova len realizuje dávno zrealizované,“ povedal s tým, že je potrebná legislatíva, nie projekty s Rómami. „Vláda by sa mala pri inklúzii zároveň orientovať aj na ostatných, nielen na Rómov,“ dodal.