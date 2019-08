A. Verešová rokuje so stranami Za ľudí, KDH aj Kresťanskou úniou

O svojej politickej budúcnosti sa má rozhodnúť po avizovaných stretnutiach s lídrami.

Bratislava 7. augusta (TASR) - Nezaradená poslankyňa NR SR Anna Verešová zvažuje spoluprácu s tromi mimoparlamentnými stranami. Najbližšie má ku Kresťanskej únii, ktorej líderkou je Anna Záborská. V najbližšom čase sa má stretnúť s Alojzom Hlinom z KDH, ako aj Andrejom Kiskom z pripravovanej strany Za ľudí. Pre TASR to uviedla Verešová.



Verešová podľa vlastných slov "prejavila súdržnosť" Záborskej, s ktorou spolupracuje viac ako 20 rokov v oblasti pomoci rodinám. "Je mi veľmi blízka, aj politicky," dodala Verešová pre TASR.



Poslankyňa má pozvanie aj do vznikajúcej strany Za ľudí od kolegyne Veroniky Remišovej, s ktorou odišla z poslaneckého klubu hnutia OĽaNO. Stretnúť sa má aj s Hlinom.



"Najbližšie mám ku kresťanskej politike, ktorá je za život, za rodinu, je nepopulistická, nebojuje iba proti niekomu, ale robí v prospech rodiny," doplnila Verešová. O svojej politickej budúcnosti sa má rozhodnúť po avizovaných stretnutiach s lídrami.



Verešová odišla v júni z poslaneckého klubu OĽaNO. Spolu s ňou klub opustila jeho dovtedajšia predsedníčka Remišová, poslankyne Soňa Gaborčáková, Elena Červeňáková a poslanec Jozef Lukáč. Gaborčáková a Červeňáková začínajú spoluprácu s KDH.



Odchádzajúci poslanci kritizovali napríklad to, že OĽaNO neumožnilo svojim poslancom a novým ľuďom stať sa riadnymi členmi hnutia, ako aj to, že hnutie nepracovalo v regiónoch.