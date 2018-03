A. Záborská zatiaľ odstáva v KDH, jej manžel odchádza

V nedávnych voľbách predsedu hnutia podporovala Richarda Vašečku.

Bratislava 24. marca (TASR) - Europoslankyňa Anna Záborská (KDH), ktorá v nedávnych voľbách predsedu hnutia podporovala Richarda Vašečku, zatiaľ z KDH neodchádza. Potvrdila to TASR s tým, že z hnutia odchádza jej manžel Vladimír Záborský.



"Viacerí v KDH, dokonca celé kluby hovorili, že po tomto sneme z KDH odídu. Môj manžel Vladimír Záborský z KDH vystúpi. U nás formálne vystúpenie nie je, tým aktom vystúpenia je, že dotyčný nezaplatí členské. Môj muž si to nesplní a automaticky nebude členom KDH. On zvažoval tento krok už pred dvoma rokmi. Prekáža mu, že v KDH nie je vidieť politiku autentickej kresťanskej demokracie. Témy, ktoré sa otvárali, neoslovujú ľudí, ktorí majú kresťanskodemokratické zmýšľanie," povedala Záborská.



Europoslankyňa po zvolení staronového šéfa KDH Alojza Hlinu na sociálnej sieti napísala, že všetko je tak, ako má byť. "Musíme dôverovať, že v Božom pláne aj táto situácia v konečnom dôsledku bude viesť k niečomu dobrému". Krátko pred snemom však na Hlinu podala návrh na disciplinárne stíhanie. Podľa nej sa totiž dopustil zneváženia hnutia tlačovou správou. "Hovorca KDH vydal tlačovú správu, v ktorej hrubo znevážil všetkých členov hnutia, ktorí počas dvadsiatich ôsmich rokov existencie KDH vyberali kandidátov a sami kandidovali vo voľbách do NR SR. Znevážil tiež najvyšší celoslovenský orgán KDH medzi snemami - Radu KDH a samotnú značku KDH," uviedla v písomnom stanovisku.



Hlina v reakcii pre TASR uviedol, že Záborský už v minulosti z KDH vystúpil, potom sa vrátil a teraz zase vystupuje. "To komentovať nebudem. Pre neho som bol v KDH votrelec. To, ako sa v posledných mesiacoch správal, klamal a nechutne urážal moju mamu, na to chcem už zabudnúť," odkázal.



Na margo Záborskej poukázal Hlina na zásadu KDH, ktorá hovorí, že trikrát po sebe zvolený kandidát hnutia, si má dať prestávku. Záborská ju kritizovala. Jej uplatnenie by sa jej totiž dotklo, ak by chcela opätovne kandidovať do europarlamentu. Zásada by však postihla aj viacerých bývalých poslancov NR SR za KDH.



Po zvolení Hlinu avizoval odchod z KDH aj exposlanec Alojz Přidal. Neskôr to spresnil, že si chce počkať na záver disciplinárneho konania, ktoré sa voči nemu vedie. Hlina informoval, že by sa tak malo stať budúci týždeň. Přidalovi hrozí vylúčenie.



Na minulotýždňovom sneme KDH v Ružomberku delegáti rozhodli, že kresťanských demokratov naďalej povedie Alojz Hlina. Vo voľbe získal 233 hlasov, jeho konkurent Richard Vašečka 101.