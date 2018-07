Piliere diaľničného mosta D4 môžu byť nebezpečné, varujú vodáci

Obavy zo strany ABVK sú podľa stavebníka neodôvodnené, nemajú žiadne technické opodstatnenie a neboli preukázané žiadnou hydraulickou analýzou alebo štatistikou.

Bratislava 21. júla (TASR) – Pri výstavbe diaľničného mosta D4 cez Dunaj sa má použiť konštrukcia pilierov, ktorá nebola nikde na svete použitá na riekach s rýchlosťou toku podobnou Dunaju v okolí Bratislavy a môže byť životu nebezpečná pre plavcov vo vode a pre malé plavidlá. Tvrdí to Asociácia bratislavských vodáckych klubov (ABVK), ktorá na to upozornila TASR. Stavebník a aj úrady to však odmietajú.



V prebiehajúcom stavebnom konaní k výstavbe diaľničného mosta nultého obchvatu cez Dunaj zistila asociácia, že piliere mosta cez Dunaj, ktoré boli súčasťou projektovej dokumentácie schválenej v územnom rozhodnutí, boli nahradené konštrukciou pilierov mosta osadených priamo v Dunaji. "Je to v rozpore s dokumentáciou predloženou k územnému rozhodnutiu, kde piliere boli osadené do brehu, čím bola zabezpečená bezkolízna plavba všetkých plavidiel v celom profile Dunaja," tvrdí ABVK.



Technické riešenie pilierov mosta považuje za nebezpečné, pretože vďaka nemu môže dôjsť k zachytávaniu brvien či stromov a spôsobeniu kolíznych situácií s malými plavidlami či plavcami. "Nebezpečné sú aj zmeny prúdových režimov v okolí konštrukcie pilierov a pod nimi, v dôsledku ktorých môže dôjsť k stiahnutiu malých plavidiel alebo plavcov," upozorňujú vodáci.



Konzorcium, ktoré diaľnicu D4 a rýchlostnú cestu R7 stavia, pre TASR uviedlo, že súlad riešenia s územným rozhodnutím bol preukázaný vydaním záväzného stanoviska okresným úradom. "Technické riešenie s dvoma piliermi v hlavnom toku rieky Dunaj korešponduje s pôvodným riešením navrhovaným v dokumentácii pre územné rozhodnutie a následne i v dokumentácii pre stavebné povolenie. Požiadavka na plavebný gabarit bola v plnom rozsahu splnená a kladne prerokovaná so správcom vodného toku (Slovenský vodohospodársky podnik) a s Dopravným úradom," uviedlo konzorcium. Obavy zo strany ABVK sú podľa stavebníka neodôvodnené, nemajú žiadne technické opodstatnenie a neboli preukázané žiadnou hydraulickou analýzou alebo štatistikou.



Ministerstvo dopravy pre TASR uviedlo, že koncesionár v rámci optimalizácie menil technické riešenie dunajského súmostia. Na tieto zmeny, ktoré boli súčasťou predloženej ponuky, momentálne zhotoviteľ získava potrebné povolenia a bude si odsúhlasovať aj zmeny stavby pred dokončením. "Ministerstvo o zmene stavby pred dokončením zatiaľ nerozhodlo. Samotný proces zmeny stavby pred dokončením na stavbe 'Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever' nebol ani zastavený, ani zamietnutý. V súčasnosti je však konanie prerušené, nakoľko účastníci konania podávajú proti jednotlivým úkonom námietky," uviedlo ministerstvo pre TASR.



Stavba však nie je podľa rezortu pozastavená. Vo veci stavebných prác v súvislosti s osadením pilierov v toku Dunaja ministerstvo vykoná štátny stavebný dohľad.



Dopravný úrad pre TASR skonštatoval, že varovanie ABVK pred nebezpečným technickým riešením pilierov nie je ničím preukázané. "Bezpečnosť prevádzky plavidiel bude v profile mosta zabezpečená jeho označením signálnymi znakmi v zmysle Európskych pravidiel pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách CEVNI. V prípade plavcov je na osobnej zodpovednosti plavca, aby sa miestam, ako sú piliere mosta, vo všeobecnosti vyhol a neohrozil tým seba, prípadne iné osoby," uviedol úrad.