A. Danko: Ak A. Lukašenko príde, prijmem ho ako osobného hosťa

Danko pozval bieloruskú delegáciu na oslavy 75. výročia Slovenského národného povstania počas svojej návštevy Bieloruska začiatkom júna.

Bratislava 27. júna (TASR) - Predseda NR SR Andrej Danko (SNS) zotrváva na svojom pozvaní prezidenta Bieloruska Alexandra Lukašenka, na oslavy Slovenského národného povstania (SNP). Pozvanie neslúži na oficiálnu návštevu na najvyššej úrovni. V prípade, že ho Lukašenko akceptuje, Danko ho prijme ako svojho osobného hosťa. Informoval o tom Dankov hovorca Tomáš Kostelník. Danko zároveň vyzýva štátnikov, aby sa tieto oslavy nepolitizovali.



Šéf slovenského parlamentu je presvedčený, že na okrúhlom výročí jedného z našich najvýznamnejších historických míľnikov, by mali byť prítomní najvyšší predstavitelia štátov, ktorých občania bojovali za našu slobodu a riskovali svoje životy, aby nám pomohli dostať fašizmus z nášho územia.



"Vyjadriť úctu týmto ľuďom aj formou pozvania predstaviteľov ich štátov by malo byť úlohou našich ústavných činiteľov," doplnil Kostelník s tým, že Danko vyzýva štátnikov, aby sa tieto oslavy nepolitizovali. "Toto pozvanie, navyše, protokolárne neslúži na oficiálnu návštevu na najvyššej úrovni, je to účelové pozvanie na konkrétne podujatie," doplnil Kostelník.



Danko pozval bieloruskú delegáciu na oslavy 75. výročia Slovenského národného povstania počas svojej návštevy Bieloruska začiatkom júna. Prezidentka Zuzana Čaputová vo štvrtok Lukašenkovi oznámila, že pozvanie nie je z prezidentskej úrovne. Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) poukázal, že ak Danko pozval Lukašenka bez vedomia prezidentky, dopustil sa diplomatického prešľapu. Pripomína, že podobné pozvania sa musia robiť z iniciatívy partnera, teda prezident pozýva prezidenta.