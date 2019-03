Danko: Nikto neodmietol financie z USA, lebo žiadne ponúknuté neboli

Andrej Danko ešte cez víkend hovoril, že SNS odíde z vlády, ak bude prijatá finančná ponuka USA na rekonštrukciu vojenských letísk na Slovensku.

Bratislava 13. marca (TASR) - Nikto neodmietol financie z USA na opravu slovenských letísk, lebo žiadne financie ponúknuté neboli. Vyhlásil to na stredajšej tlačovej konferencii predseda Národnej rady SR a SNS Andrej Danko. Zároveň opakuje, že sa nemení zahraničnopolitická orientácia Slovenska.



"O žiadnej finančnej pomoci sa nerokuje. Kongres schválil len možnú pomoc vyčíslenú na každý rok. K realizácii takýchto čerpaní by však mohlo dôjsť až uzavretím osobitnej dohody, ktorá ale otvára podmienky prítomnosti cudzích vojsk aj v kontexte čerpania tých finančných prostriedkov. Sedliacky, tieto peniaze by sme nemohli chytiť do rúk a investovať do letísk, keby tu cudzie ozbrojené sily neboli," povedal Danko.



Rešpektuje záujem Smeru-SD a Mosta-Híd rokovať ďalej o finančnej pomoci v rámci Dohody o obrannej spolupráci so Spojenými štátmi americkými. Danko sa nazdáva, že premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) by sa mal o tejto dohode porozprávať so svojimi francúzskymi a nemeckými kolegami. Šéf parlamentu dodal, že aj keď sa nerokuje o trvalej prítomnosti cudzích ozbrojených síl, zmluva trvalú prítomnosť právne umožňuje.



Rezort obrany v pondelok (11. 3.) informoval, že sa nebude ďalej zúčastňovať na rokovaniach o finančnej pomoci v rámci Dohody o obrannej spolupráci so Spojenými štátmi americkými. Jej prijatie by podľa rezortu ohrozilo suverenitu Slovenskej republiky. Argumentuje aj tým, že ponuka USA nereflektovala na operačné požiadavky Ozbrojených síl SR. Rozhodnutie prekvapilo aj rezort diplomacie, ktorý v pondelok napísal, že s ním ministerstvo obrany svoje rozhodnutie nekonzultovalo.



Danko ešte cez víkend hovoril, že SNS odíde z vlády, ak bude prijatá finančná ponuka USA na rekonštrukciu vojenských letísk na Slovensku. "Slovensko má dosť svojich peňazí, nikdy žiadne iné vojská okrem cvičení na území SR byť nemôžu," zdôrazňoval Danko vo víkendovej diskusii.