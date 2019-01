A.Danko s predsedom poľského Senátu hovoril aj o rekreačných poukazoch

Karczewski v tejto súvislosti poznamenal, že Tatry Poliakov a Slovákov spájajú a veľmi ho teší, že si mohol spoločne s predsedom slovenského parlamentu zalyžovať a diskutovať o spoločných témach.

Tatranská Lomnica 28. januára (TASR) – Predseda slovenského parlamentu Andrej Danko (SNS) si v pondelok zalyžoval v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách spolu s predsedom poľského Senátu Stanislawom Karczewským. Okrem iného hovorili najmä o rekreačných poukazoch, ktoré na Slovensku zaviedli v tomto roku.



„S pánom maršálkom sme porovnávali tieto rekreačné poukazy, u nich to funguje úplne inak, ocenil najmä našu daňovú a odvodovú výhodu. Keď sme to porovnali, tak si myslím, že máme jedinečný produkt na Slovensku, ktorý môže pomôcť hotelom i cestovému ruchu,“ konštatoval Danko. Verí, že ak sa rekreačný poukaz osvedčí v prvej etape na Slovensku, tak sa podarí zaviesť ho aj vo firmách s menším počtom zamestnancov, prípadne ho ešte vylepšiť. „Niekedy mi je ľúto, že sa hľadá negativizmus aj pri tejto téme, miesto toho, aby sme sa potešili z toho, že je to niečo, čo dokáže priniesť viac peňazí do regiónov,“ dodal predseda parlamentu.







Karczewski v tejto súvislosti poznamenal, že Tatry Poliakov a Slovákov spájajú a veľmi ho teší, že si mohol spoločne s predsedom slovenského parlamentu zalyžovať a zároveň diskutovať o spoločných témach. „Myslím si, že rekreačný poukaz v takej forme, ako ste ho zaviedli tu, je veľmi zaujímavý, je to výnimočná myšlienka. Budem sa snažiť možno v budúcom funkčnom období zaviesť aj u nás niečo podobné,“ uviedol v rozhovore s novinármi Karczewski. Dodal, že hovorili aj o deklarácii o vzájomnej spolupráci, ktorú by spolu s predsedom poľského Sejmu Marekom Kuchciňským mali podpísať vo februári alebo v marci tohto roku.



Predseda poľského Senátu v rámci svojej oficiálnej návštevy Slovenskej republiky navštívil v pondelok Tatranskú Lomnicu a v utorok 29. januára zamieri do Bratislavy, kde sa okrem iného zúčastní 40. schôdze NR SR.