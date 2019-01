A.Danko sa stretne s poslancami, ktorí tvrdia, že ich Molnár podviedol

Danko v reakcii uviedol, že ako šéf parlamentu je povinný preskúmať podanie na kandidatúru na prezidenta SR a pokiaľ sú podpisy na hárkoch pravé, tieto platia.

Bratislava 30. januára (TASR) - Predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) sa stretne s viacerými poslancami, ktorí dali svoj podpis Jánovi Molnárovi. Majú mu objasniť, ako Molnár ich podpisy získal. Stretnutie si vyžiadali samotní poslanci. Informoval o tom Dankov hovorca Tomáš Kostelník. Molnár chce kandidovať za prezidenta SR a podpisy od 15 poslancov získal na Dni otvorených dverí v parlamente. Viacerí poslanci tvrdia, že ich podviedol.



"Predseda NR SR Andrej Danko sa ešte vo veci kandidatúry Jána Molnára za prezidenta SR stretne s viacerými poslancami. Urobí tak na základe ich žiadosti. Na stretnutí by mu mali objasniť závažné fakty ohľadom nadobudnutia ich podpisov," uviedol Kostelník.



Molnár opiera svoju kandidatúru o podpisy poslancov Maroša Kondróta (Smer-SD), Borisa Kollára (Sme rodina), Mariana Kotlebu, Martina Beluského, Rastislava Schlosára, Jána Kecskésa, Jána Moru, Milana Uhríka, Petra Krupu, Natálie Grausovej (všetci ĽSNS), Martina Fecka (OĽaNO), Petra Marčeka, Juraja Kolesára (obaja nezaradení).



Signatármi jeho petície sú aj Milan Krajniak (Sme rodina), ktorý sám kandiduje na prezidenta SR a Martin Poliačik (nezaradený), ktorý podporuje kandidatúru svojej spolustraníčky z Progresívneho Slovenska Zuzany Čaputovej.



Krajniak či Poliačik hovoria, že boli Molnárom uvedení do omylu. "Takéto podanie poslaneckého návrhu na prezidentskú kandidatúru s mojím podpisom je podvod," vyhlásil Krajniak na sociálnej sieti s tým, že nikomu nedal podpis ako poslanec NRSR. Dankovi oznámil, že svoj podpis pod Molnárovou kandidatúrou sťahuje späť. "Nikto by nemal kandidovať podvodom," zdôraznil Krajniak.



Danko v reakcii uviedol, že ako šéf parlamentu je povinný preskúmať podanie na kandidatúru na prezidenta SR a pokiaľ sú podpisy na hárkoch pravé, tieto platia. "Je slobodná vôľa poslancov, koho podporia za kandidáta na prezidenta SR. Ak však raz dá poslanec NR SR na nejakú listinu svoj podpis, má si byť vedomý účinkov," uviedol Danko. Hovoril, že nemá dôvod kandidatúru neschváliť, pokiaľ sú splnené zákonné podmienky.