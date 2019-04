A. Danko: Treba úpravu pravidiel volebnej kampane na internete

A. Danko podotkol, že sa za okrúhlym stolom zhodli aj na tom, že zákon je potrebné pripraviť odborne a za pomoci vlády.

Bratislava 15. apríla (TASR) - Pravidlá volebnej kampane v online priestore nie sú vždy jasné a je potrebná legislatívna úprava. Zhodli sa na tom zástupcovia parlamentných politických strán a štátnej správy. V pondelok po rokovaní za okrúhlym stolom o tom informoval predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS).



"Zhodli sme sa na tom, že dnešná doba prináša nové fenomény, na ktoré je štátna komisia krátka," skonštatoval s tým, že je ťažké kontrolovať online priestor a stanoviť prípadné sankcie.



Danko podotkol, že sa za okrúhlym stolom zhodli aj na tom, že zákon je potrebné pripraviť odborne a za pomoci vlády. "Oslovím predsedu vlády, aby podnikol všetky právne kroky, aby inicioval novú legislatívu, ktorá takéto trendy postihne," avizoval s tým, že mu predloží aj postrehy a podnety, ktoré priniesli jednotlivé strany na rokovaní.



Za otázne považuje okrem iného aj mieru postihov v tejto oblasti, "či ísť až po trestnoprávnu zodpovednosť, alebo zbavenie funkcie". Pokiaľ sú vyhlásené voľby, mali by podľa jeho slov platiť rovnaké podmienky pre všetkých.



"Pravda je, že situácia v online prostredí sa zmenila a legislatíva by mala na ňu reagovať. Skúsenosti sú také, že tá úprava je potrebná, pretože vedenie kampane občas nebýva veľmi férové," reagoval poslanec NR SR Peter Pčolinský (Sme rodina) s tým, že pravidlá pre online priestor nie sú vždy jasné.



Internet považuje za najefektívnejšiu zložku vedenia kampane, pričom spomenul aj vedenie antikampane. V prípade sociálnych sietí vidí priestor v zavedení povinnosti mať na Slovensku štatutárny orgán, ktorý by ich kontroloval. Rezort vnútra či štátna volebná komisia podľa jeho názoru na kontrolu kampane na internete nemajú také kapacity.



Za otázne považuje aj to, či sa budú prípadné zmeny týkať len platenej reklamy a sponzorovaných príspevkov na sociálnych sieťach. "Tam sa budú viesť diskusie, kde je tá hranica únosnosti, a kde je tá hranica efektívnosti aj z hľadiska kontroly," doplnil.



Poslanec NR SR Eduard Heger (OĽaNO) zdôraznil, že v prípade zmeny zákona je potrebné mať dostatočné podklady a analýzy. "V tomto momente je to len v rovine nápadov," dodal. Zákony sa podľa jeho názoru majú novelizovať, aby dokázali reflektovať aj na takéto nové výzvy.



Za dôležité tiež považuje vyjadrenie právnikov, či už by niektoré sankcie neboli v rozpore so zákonom či ústavou. "Ak chce niekto podvádzať, mal by byť za to potrestaný, ale do akej miery, to nech povedia právnici," povedal.