AEJ znepokojuje, že medzi zadržanými sú aj osoby spájané s políciou

Bratislava 27. septembra (TASR) – Slovenská sekcia Asociácie európskych novinárov (AEJ) pozorne sleduje postup polície a prokuratúry v prípade vyšetrovania vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Za mimoriadne znepokojujúcu informáciu v súvislosti so zadržaním podozrivých v Kolárove považuje to, že sú medzi nimi osoby spájané s prácou v Policajnom zbore. Uvádza sa to stanovisku asociácie pre médiá.



"Dôležitou otázkou je pritom nielen to, kto je objednávateľom tejto úkladnej vraždy, ale aj to, ako je možné eliminovať prenikanie organizovaného zločinu do štruktúr orgánov činných v trestnom konaní, štátnej správy a súdnictva," zdôrazňuje AEJ.



Súčasne pripomína, že aj v prípade vraždy maltskej novinárky Daphne Caruany Galiziovej polícia zatkla skupinu údajných vrahov, ich motívy sú aj po 11 mesiacoch od vraždy stále nejasné a neznámy je aj objednávateľ.



"Slovenská verejnosť vrátane novinárskej obce preto právom očakáva, že polícia zverejní najnovšie výsledky vyšetrovania a urobí maximum pre potrestanie páchateľov bezprecedentného zločinu na Slovensku," uzatvára slovenská sekcia AEJ.



Protizločinecká jednotka NAKA zadržala vo štvrtok ráno osoby podozrivé z násilnej trestnej činnosti. Podľa informácií TASR akcia súvisí s vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.