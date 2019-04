Aeroturistická mapa nazvaná po Štefánikovi je vytlačená, čaká ju krst

Mapa okrem inšpirácie pre "vzdušných" turistov ponúka množstvo praktického i historického obsahu.

Banská Bystrica 21. apríla (TASR) – Prvá aeroturistická mapa Slovenska, ktorá nesie meno slovenskej osobnosti, generála Milana Rastislava Štefánika, je už vytlačená a záujemcovia sa k nej dostanú hneď po krste. Ten je naplánovaný začiatkom mája na Festivale letectva v Piešťanoch, ktorý je súčasťou oficiálnej celoštátnej spomienky na 100. výročie posledného letu a úmrtia Štefánika.



Prvá letecká turistická mapa na Slovensku nesie názov Štefánik 100 a je určená pre všetkých, ktorí chcú spoznávať Slovensko zo vzduchu.



"Takú mapu Slovensko ešte nikdy nemalo. Sú v nej vyznačené desiatky zaujímavých miest, ktoré sa oplatí vidieť zo vzduchu. Prírodné unikáty, kultúrne a technické pamiatky alebo jednoducho miesta, ktoré zo vzduchu vyzerajú tak mimoriadne zaujímavo, že zo zeme by ste to ani nepovedali," konštatovala pre TASR Ivana Krchnavá z Vojenského kartografického ústavu Harmanec, kde ju pripravili.



"Je to aeroturistická mapa určená pre všetkých, ktorí chcú spoznávať Slovensko zo vzduchu. A to nie sú len piloti lietadiel, ale napríklad aj majitelia dnes už bežne dostupných dronov. Myslím však, že poteší všetkých fanúšikov lietania a letectva," uviedla Krchnavá.



Mapa okrem inšpirácie pre "vzdušných" turistov ponúka množstvo praktického i historického obsahu, ako podrobný zoznam letísk, zaujímavosti o slovenských aerokluboch či ručne kreslené podobizne významných osobností slovenskej leteckej histórie.



"Na mape s nami spolupracovali maliari, historici, predovšetkým však odborníci na letectvo z mnohých organizácií vrátane Slovenského národného aeroklubu, Slovenskej federácie ultraľahkého lietania, Leteckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Košiciach i viacerí výrobcovia leteckej techniky," dodala Krchnavá.