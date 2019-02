V Česku našli hovädzinu nakazenú salmonelou, časť sa dostala aj do SR

Hovädzie mäso bolo dovezené z Poľska.

Bratislava/Praha 20. februára (TASR) - České úrady v stredu oznámili, že budú testovať všetko hovädzie mäso dovezené z Poľska, pretože veterinári našli v 700-kilogramovej zásielke poľského mäsa nebezpečnú baktériu salmonelu. Časť mäsa sa dostala aj na Slovensko. Informoval o tom český spravodajský portál Novinky.cz, správu prevzala takisto svetová tlačová agentúra AFP.



"Testy dokázali v hovädzine, dovezenej z Poľska 13. februára a doručenej do skladu v obci Dolní Jirčany v Stredočeskom kraji, prítomnosť druhu salmonella enteritidis, ktorý môže spôsobovať vážnu hnačku a nepriaznivo postihuje ľudské zdravie," informoval novinárov minister poľnohospodárstva Miroslav Toman.



České veterinárne úrady varovali Európsku komisiu a poľské dozorujúce orgány prostredníctvom systému rýchleho varovania, uviedol minister. Dodal, že preverujú aj to, či už bolo nejaké mäso skonzumované.



"Štátna veterinárna správa (SVS) okamžite prijme mimoriadne opatrenie - všetko hovädzie mäso dovezené z Poľska musí prejsť testami v laboratóriu, až potom sa môže dostať na trh," vyhlásil Toman.



Šéf SVS Zbyněk Semerád povedal, že mäso zo 700-kilogramovej zásielky bolo distribuované na päť miest v Českej republike a na jedno miesto na Slovensku.



"Budem informovať svoju slovenskú kolegyňu. Pokiaľ vieme, nie všetko mäso bolo distribuované ku koncovému zákazníkovi," povedal Semerád.



Prípad sa stal po škandále, keď Poľsko vyviezlo celkovo 2,7 tony podozrivého hovädzieho mäsa do vyše desiatich členských štátov Európskej únie, čo spustilo vyšetrovanie EÚ.



Škandál vypukol v januári, keď poľská spravodajská televízia TVN24 odvysielala video viditeľne chorých kráv, alebo takých, ktoré ledva stáli na nohách, ako ich na malom bitúnku na severovýchode Poľska tajne zabíjajú - počas nočnej zmeny, keď bola kontrolná návšteva veterinárov málo pravdepodobná.



Poľsko je popredný producent a vývozca mäsa v Európe, ročne vyprodukuje približne 600.000 ton hovädziny a väčšinu exportuje predovšetkým do EÚ, ako uviedli združenia producentov mäsa.