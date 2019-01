A. Hrnko: Brannobezpečnostné výbory V4 sa dohodli na spoluprácii

Hrnko uviedol, že sa zhodli na potrebe riešenia napríklad migrácie, ale aj terorizmu či medzinárodnej kriminality.

Bratislava 23. januára (TASR) - Predstavitelia výborov pre obranu a bezpečnosť krajín V4 sa zaviazali k bližšej spolupráci. Jednou z hlavných tém ich rokovania v Bratislave boli priority slovenského predsedníctva v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Povedal to predseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť Anton Hrnko (SNS) po stredajšom stretnutí predstaviteľov brannobezpečnostných výborov krajín V4.



"Konštatovali sme mimoriadnu unikátnosť neformálneho združenia krajín V4 v rámci NATO a ďalších organizácií, ktorá nám umožňuje, aby sme lepšie a hlasnejšie presadzovali svoje záujmy v rámci zoskupení, v ktorých sa nachádzame," ozrejmil Hrnko. Doplnil, že v rámci diskusie identifikovali mnohé problémy, ktorými by sa mala OBSE zaoberať aj v rámci priorít slovenského predsedníctva. Podľa Hrnkových slov partneri V4 súhlasili so zameraním slovenského predsedníctva v organizácii na problematiku situácie na východe Ukrajiny.



Hrnko uviedol, že sa zhodli na potrebe riešenia napríklad migrácie, ale aj terorizmu či medzinárodnej kriminality. Doplnil, že riaditeľ Úradu hraničnej a cudzineckej polície Ladislav Csémi informoval partnerov na rokovaní o tom, ako Slovensko vidí problém ilegálnej migrácie, výzvy a riziká, ale aj o možných riešeniach. "Vo všetkých hlavných otázkach, ktoré sme prerokovali, bola vysoká zhoda medzi našimi výbormi. Zistili sme, že krajiny V4 skutočne pristupujú k týmto veciam podobným spôsobom," povedal Hrnko.



Do rokovania zaradili aj otázku vo veci aplikácie smernice o zbraniach a strelive. Česká republika podľa Hrnkových slov informovala, že má vypracovaný vhodný návrh zákona, ktorým ju chcú aplikovať do zákonodarstva. "My sa určite detailne pozrieme na ich zámer a zistíme, akým spôsobom by sme ho mohli poprípade použiť v našom zákonodarstve, pretože smernicu skôr či neskôr aplikovať musíme," doplnil.



Hlavný problém smernice vidí v tom, že hoci má zamedziť ilegálnemu obchodu so zbraňami, obmedzuje aj legálnu držbu zbrane. Tie sa podľa neho na teroristické útoky nepoužívajú.



Na rokovaní sa zúčastnil okrem Hrnka aj podpredseda Výboru pre obranu a vynucovanie práva z Maďarska Simon Miklós, predseda Výboru pre bezpečnosť z Čiech Radek Koten, predseda Výboru pre zahraničné veci, obranu a bezpečnosť Pavel Fischer, predseda Výboru pre národnú bezpečnosť z Poľska Michal Jach a tiež poľský predseda Výboru pre národnú obranu Jaroslaw Rusiecki.