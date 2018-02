AI Slovensko: Zima ľudských práv prichádza pomaly, ale isto aj k nám

Gunišová v mene organizácie vyzvala, aby došlo k desegregácii rómskych detí v rámci vyučovacieho systému na Slovensku.

Bratislava 22. februára (TASR) - Na Slovensko tiež pomaly, ale isto prichádza "zima ľudských práv". Pri príležitosti predstavovania výročnej správy o stave ľudských práv vo svete, ktorú zverejnila organizácia Amnesty International (AI), to vo štvrtok v Bratislave uviedla vedúca kancelárie AI Slovensko Kamila Gunišová.



Slovensko podľa hodnotenie AI Slovensko v uplynulom roku so svojou stigmatizujúcou rétorikou vôbec nezaostávalo za ostatnými krajinami. "Ľudia na úteku boli stále spájaní s teroristickou hrozbou či ohrozovaním bezpečnosti krajiny," povedala Gunišová.



Rovnako voči Rómom bola "v priebehu celého roka vedená kampaň boja s tzv. rómskou kriminalitou". "Táto démonizujúca rétorika opäť vytvárala nehostinné podhubie a legitimizovala nedôstojné normy," vysvetlila.



Gunišová dodala, že AI Slovensko sa s "týmito nedôstojnými normami" stretávalo počas celého vlaňajška. Ako príklad uviedla vybudovanie plotu, ktorý rozdeľoval dve školy - jednu, do ktorej chodia prevažne nerómske deti, a druhú, do ktorej chodia rómske deti; pretrvávajúcu policajnú brutalitu voči Rómom či stále častejšie sa objavujúce pracovné inzeráty na voľné pozície s tým, aby na ne Rómovia či Rómky nereagovali.



AI Slovensko v tejto súvislosti vyzvalo slovenských predstaviteľov, aby vytvárali také politiky, ktoré integrujú a ktoré spájajú.



"Roky kritizujeme zlyhávanie štátu vo vyšetrovaní použitia neprimeranej policajnej sily, ktoré sa prejavuje práve pri policajných zásahoch v rómskych osadách," pokračovala Gunišová. Dodala, že tzv. inštitút nezávislej inšpekcie je stále v nedohľadne a namiesto neho bola minulý rok spustená kampaň boja s tzv. rómskou kriminalitou.



Ďalším problémom, na ktorý Gunišová upozornila, je systematická diskriminácia rómskych detí v slovenskom vzdelávacom systéme. Tento stav Slovensko podľa nej dlhodobo popiera a aktívna reforma v tomto smere sa neočakáva. Ako na základe výsledkov z prieskumu AI Slovensko ozrejmila, na mnohých školách došlo k zhoršeniu tejto situácie a diskriminácia sa ešte prehĺbila.







Gunišová v mene AI Slovensko vyzvala, aby došlo k desegregácii rómskych detí v rámci vyučovacieho systému na Slovensku. "Nemôžeme dovoliť to, aby ďalšia generácia detí ostala bez kvalitného vzdelania a aj bez jasnej, pozitívnej vízie do budúcnosti," varovala.



Na margo migračnej témy Gunišová uviedla, že Slovensko výrazne podporovalo politiku externalizácie: "Boli sme advokátmi iba prehlbovania utrpenia ľudí na úteku." Pripomenula, že Slovensko síce prijalo 16 utečencov, tých však vybralo na základe prísnych kritérií a bolo medzi nimi 11 detí a päť žien.



"Žiadame vládu Slovenskej republiky, aby podporovala poskytovanie medzinárodnej ochrany ľuďom na úteku na území Európskej únie a aby nepresúvala túto zodpovednosť na krajiny, ktoré sú hrubými porušovateľmi ľudských práv, ako sú Turecko a Líbya," uzavrela Gunišová.