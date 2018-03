Ak Most nominuje Érseka do novej vlády,bude pokračovať v začatej práci

Érsek takto reagoval na aktuálnu situáciu po tom, ako premiér Robert Fico podal vo štvrtok do rúk prezidenta Andreja Kisku svoju demisiu.

Bratislava 15. marca (TASR) - V prípade, že strana Most-Híd nominuje doterajšieho ministra dopravy Árpáda Érseka do novej vlády, bude pokračovať v začatej práci. Pre TASR to uviedla hovorkyňa ministerstva dopravy Karolína Ducká.



Érsek takto reagoval na aktuálnu situáciu po tom, ako premiér Robert Fico (Smer-SD) podal vo štvrtok do rúk prezidenta Andreja Kisku svoju demisiu. Abdikáciu podala aj jeho vláda, ministri však budú vykonávať funkciu až do menovania nového kabinetu.



Poverenie na jeho zostavenie si od prezidenta prevzal doterajší vicepremiér pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini (Smer-SD). Ten už hlave štátu doniesol 79 podpisov poslancov, ktorí nový kabinet podporia.



Fico sa rozhodol abdikovať po dvojtýždňovej vládnej kríze, ktorú vyvolala vražda novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Najskôr odstúpil z funkcie ministra kultúry Marek Maďarič (Smer-SD), neskôr abdikáciu ohlásil aj minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD).