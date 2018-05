Ak nezaprší, môže sa v poľnohospodárstve zopakovať minuloročný scenár

Minulý rok došlo k značnému výpadku produkcie.

Bratislava 19. mája (TASR) - Ak počas mája poriadne nezaprší, môže sa zopakovať situácia so suchom z minulého roka. Uviedol to pre TASR Matej Korpáš z tlačového oddelenia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



"V posledných dňoch naši poľnohospodári zaznamenali plošne veľmi nerovnomerne rozložené zrážky, preto aj v rámci regiónov v tejto súvislosti evidujeme veľké rozdiely," priblížil.



Upozornil, že na väčšine územia SR neprišlo k zásadnej zmene vlahovej bilancie. Zrážky sa síce na niektorých miestach vyskytli takmer každý deň, ale boli len v podobe lokálnych búrok a prehánok. Po teplotnej stránke bolo opäť veľmi teplo, čo pomohlo pri príprave pôdy a samotnej sejbe.



"V severnejších okresoch našej krajiny búrky z posledných dní výrazne pomohli k vývoju porastov. Na severovýchode Slovenska boli zrážky len v malom rozsahu. Napríklad v okrese Galanta sú aj naďalej bez vlahy najviac ohrozené mak, cukrová repa, úroda kukurice, slnečnice a krmovín. V okresoch Lučenec a Poltár sú poľnohospodári pre extrémne sucho nútení po vyorávkach zverou zničených porastov repky ozimnej robiť aj vyorávky jarných plodín, najmä jačmeňa jarného," spresnil.



Doplnil, že v produkčných oblastiach Slovenska už poľnohospodári ukončili jarné práce. Ak počas mája ešte poriadne nezaprší, môže sa zopakovať situácia z minulého roka, keď prišlo k značnému výpadku produkcie. Pre niektoré poľnohospodárske podniky to znamenalo existenčné problémy. "Aktuálne poľnohospodári pokračujú s prihnojovaním cukrovej repy a aplikáciou prípravkov na ochranu rastlín," dodal Korpáš.