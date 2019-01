Akčný plán vlády sa zameriava na integráciu Rómov

Aktualizácia sa týka piatich prioritných oblastí – vzdelávania, zamestnanosti, zdravia, bývania a finančného začlenenia.

Bratislava/Levoča 17. januára (TASR) - Zvýšiť o 150 miest počet pozícií pre Rómov zamestnaných v sociálnych podnikoch, vyškoliť 200 asistentov osvety zdravia či zapojiť do neformálneho vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti viac než 3000 príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít (MRK). To sú niektoré z kvantifikovaných cieľov, ktoré prináša aktualizovaný akčný plán Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020. Dokument schválila vláda na štvrtkovom výjazdovom rokovaní v Levoči.



Plán zostavený na roky 2019 a 2020 stanovuje krátkodobé plány jednotlivých aktérov politík, ktoré smerujú k dlhodobým a globálnym cieľom stratégie. Aktualizácia sa týka piatich prioritných oblastí – vzdelávania, zamestnanosti, zdravia, bývania a finančného začlenenia. Okrem konkretizovaných opatrení dokument uvádza i objem disponibilných finančných prostriedkov na realizáciu navrhovaných opatrení.



V oblasti vzdelávania autori aktualizovaného akčného plánu zvýrazňujú potrebné proinkluzívne zmeny v hlavnom vzdelávacom prúde vrátane kvalitného predprimárneho vzdelávania a dostupného celodenného vzdelávacieho systému a individuálnej podpory prostredníctvom tútoringu a mentoringu. Súčasťou globálneho cieľa je zvýšenie zaškolenosti v predprimárnom vzdelávaní i v bežných triedach základných škôl, rovnako tak zníženie rozdielov vo vzdelanostnej úrovni Rómov oproti priemeru populácie, zvýšenie podielu Rómov s ukončeným stredným vzdelaním i zvýšenie dostupnosti výučby rómskeho jazyka na školách. Medzi konkrétne kvantifikované opatrenia patrí napríklad plán rozšíriť kapacity v 40 škôlkach v obciach s MRK či zvýšiť na 100 počet Rómov, ktorí sa zamestnali na pozícii pedagogických asistentov a odborných zamestnancov v škôlkach navštevovaných deťmi z MRK. Celkový indikatívny rozpočet v akčnom pláne pre oblasť vzdelávania je 55.721.387 eur.







V oblasti zamestnanosti je primárnym cieľom do nasledujúcich dvoch rokov znížiť rozdiely v zamestnanosti Rómov a väčšinovej populácie zlepšením prepojenia odbornej prípravy a vzdelávania s trhom práce, skvalitnením a rozšírením služieb zamestnanosti a zlepšením kvality a dostupnosti asistenčných služieb. Plán sa okrem iného zameriava na podporu sociálneho podnikania, definuje ju cielená podpora registrovaných sociálnych podnikov. Do roku 2020 by malo ísť o podporu 30 sociálnych podnikov, v ktorých by sa mala zamestnanosť zvýšiť o 150 novootvorených miest. Rozpočet v akčnom pláne pre oblasť zamestnanosti ráta so sumou 42.180.000 eur.



Pre oblasť zdravia je v rámci akčného plánu na roky 2019 - 2020 alokovaných 19.095.284 eur, prostriedky majú pomôcť znížiť rozdiely v zdravotnom stave medzi príslušníkmi MRK a väčšinovou populáciou zlepšením prístupu ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti a podporou prevencie. Plán napríklad stanovuje, že služby v oblasti zdravotnej mediácie by malo využiť 7000 osôb, 200 ľudí by malo byť vyškolených na pozíciu asistentov osvety zdravia, pričom 12 takýchto asistentov by malo pôsobiť i v nemocniciach vo vybraných okresoch.



Plány v oblasti bývania sa v aktualizovanom akčnom pláne pre integráciu Rómov zameriavajú na podporu odstraňovania rezidenčnej segregácie Rómov a zvýšenie podielu obydlí s prístupom k základnej infraštruktúre a vybavenosti v osídleniach MRK. Jedno z merateľných opatrení sa týka podpory nájomného bývania, akčný plán uvádza 200 podporených nájomných bytov bežného a nižšieho štandardu. Dokument poukazuje i na spôsob, ako zlepšiť podmienky bývania prostredníctvom zavedenia odvozu komunálneho odpadu v osídleniach MRK, vybudovaním kontajnerových stojísk a zberných dvorov. Celkový indikatívny rozpočet pre oblasť bývania je 105.792.390 eur.



V oblasti finančného zabezpečenia sa aktualizovaný akčný plán integračnej stratégie zameriava na zvýšenie finančnej gramotnosti, zlepšenie prístupu k finančným službám, ochranu pred činnosťou úžerníkov a nelegálnymi praktikami úverových spoločností a tiež sprístupnenie nástrojov oddlžovania. V tejto oblasti bude na realizáciu opatrení k dispozícii 62.387 eur.