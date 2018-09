Ako a kedy moderné technológie zlepšia život obce aj obyvateľov?

Bratislava 27. september (OTS) - A ako konkrétne môžu slovenským obciam, aj mestám, a ich obyvateľom zjednodušiť život moderné technológie, sa dozvedeli hostia odbornej konferencie DATALAN Digitálne mesto, ktorá sa konala v utorok a stredu v Jasnej.povedal Roman Jedinák, leader pre segment samospráv v spoločnosti DATALAN.Podmienkou pre poskytovanie kvalitných digitálnych služieb je prístup k vysokorýchlostnému internetu. Ako na konferencii vysvetlil Milan Ištván z občianskeho združenia Partnerstvá pre prosperitu, Európska únia sa aj preto snaží, aby do konca roku 2020 mal každý obyvateľ prístup k pripojeniu s rýchlosťou 30 Mbit/s a polovica ľudí až 100 Mbit/s. Aj preto sa dnes na Slovensku pokrývajú vysokorýchlostným internetom takzvané biele miesta. Do budúcnosti sa počíta aj s mapovaním kvality pripojenia podľa registra adries.Kvalitný prístup občanov k internetu pomôže zabezpečiť aj iniciatíva EÚ s názvom WIFI FOR EU. Vďaka nej budú môcť stovky slovenských obcí vybudovať na verejných miestach voľne prístupné hotspoty, ktoré budú slúžiť nielen ich obyvateľom, ale aj návštevníkom. O tom, za akých podmienok je možné získať finančnú podporu na ich zriadenie, informoval Roman Jedinák.Elektronické služby samospráv sa však rozvíjajú už dnes. Potvrdzuje to aj využívanie informačného systému DCOM. Práve vďaka nemu vyše 70 % obcí a miest spĺňa požiadavky, ktoré na ne kladie zákon o eGovernmente.informoval Adrián Belánik zo združenia DEUS, ktoré DCOM prevádzkuje.Tento informačný systém sa podľa neho bez závažnejších problémov vysporiadal aj s ďalšími výzvami. Implementoval nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov GDPR, či slovenský zákon proti byrokracii. Podľa neho už mestá a obce nemôžu od 1. septembra vyžadovať od občanov a podnikateľov údaje z registrov fyzických a právnických osôb, či výpisy z katastra nehnuteľností. Od 1. januára 2019 k nim pribudnú aj výpisy z registra trestov. Aj vďaka tomu majú samosprávy o DCOM veľký záujem. Preto sa pripravuje jeho rozšírenie nielen na ďalšie obce, ale v pláne je aj sprístupnenie časti jeho funkcionalít pre veľké mestá, ktoré využívajú vlastné informačné systémy.Ďalším projektom, ktorý DEUS pripravuje, je zjednodušenie parkovania pre ťažko zdravotne postihnutých občanov (ŤZP). Objem parkovacích miest, ktoré sú pre nich vyhradené, je obmedzený a pribúdajú pomalšie než počet ľudí, ktorí ich využívajú. Navyše, často sú zneužívané vodičmi, ktorých vozidlá na nich nemajú čo hľadať. Tí sa neštítia ani falšovania parkovacích preukazov ŤZP, čo sťažuje mestskej polícii kontrolnú činnosť. Vďaka projektu DEUSu však môžu byť parkovacie miesta pre ŤZP vybavené inteligentnými senzormi a parkovacie preukazy aktívnymi tokenmi. Zdravotne postihnutí občania získajú aplikáciu, ktorá ich nielenže odnaviguje na najbližšie voľné vyhradené parkovacie miesto, no zabezpečí, aby na ňom neparkovali neoprávnené osoby.vysvetlil Adrián Belánik.Inteligentné senzory však dokážu parkovanie na vybraných miestach uľahčiť aj dnes. Ako, ukázal Martin Luknič zo spoločnosti Orange. Vďaka službe zaparkuj.to si môžu motoristi pozrieť voľné parkovacie miesta tak v počítači, ako aj v mobilnom telefóne. K dispozícii je nielen prehľad parkovania, ale aj online platba zaň. Služba je už dnes dostupná napríklad v Žiari nad Hronom.Digitálne služby mesta však zďaleka nemusia byť iba o parkovaní. Ľubomír Lőrincz, starosta obce Santovka, ukázal, ako sa môže samospráva vďaka inteligentným senzorom starať o seniorov v prostredí rodinných domov bez toho, aby ich presúvala do domovov dôchodcov. Moderné technológie im dokážu uľahčiť každodennú agendu, sledovať ich bezpečnosť a v prípade potreby privolať odbornú pomoc.Odborníci z DATALANu ako aj technologickí partneri konferencie, ktorými boli globálni lídri IBM, HP, HPE, CISCO, DELL, EPSON, ORANGE, ICE Getaway, predviedli, ako môže fungovať digitálne zastupiteľstvo, počnúc analýzou a zjednodušením existujúcich procesov až po elektronické hlasovanie; ako ťažobný gigant Saudi Aramco Oil nemusel prísť o dáta z 30 tisíc počítačov; alebo ako oživiť atramentové tlačiarne, keďže ich tonery, ktoré vytlačia 10 000 strán, sa dnes už dajú dopĺňať z fľaštičiek zmestiacich sa do vrecka pánskeho obleku.Ďalší spíker z praxe, ktorý prijal pozvanie na konferenciu DATALAN Digitálne mesto - René Kubiš zo Slovenskej pošty - vysvetlil, ako bude už od novembra fungovať centrálne doručovanie elektronických úradných dokumentov. Vďaka nemu štát ročne ušetrí na prevádzkových nákladoch cca 17,3 milióna eur a ďalších 3,8 milióna eur bude predstavovať ročná úspora tovarov a služieb.Hostia Digitálneho mesta sa dozvedeli i to, ako zefektívniť tlač dokumentov, nastaviť wi-fi, zbaviť sa problémov s konfiguráciou a personalizáciou počítačov, zvládnuť nároky na bezpečnosť IT infraštruktúry a mnoho iného. Ak vás zaujímajú tieto i ďalšie riešenia, kliknite na: www.datalandigitalnemesto.sk