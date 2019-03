Akreditačnú agentúru bude zaujímať kvalita vysokých škôl, nie zrušenie

SAA čaká v nasledujúcich mesiacoch nastavenie štandardov, podľa ktorých by sa malo v roku 2020 začať prvé komplexné hodnotenie.

Bratislava 2. marca (TASR) – Podľa predsedu Výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry (SAA) Roberta Redhammera sa novovytvorená agentúra bude zaujímať predovšetkým o kvalitu a zabezpečenie kvality slovenských vysokých škôl. Podľa jeho slov sa nebude zameriavať na to, či treba nejakú vysokú školu alebo študijný program zrušiť.



"Početnosť škôl je skôr otázkou ekonomickej efektívnosti, samozrejme, môže s tým súvisieť aj výsledná kvalita. Nás bude zaujímať predovšetkým kvalita. Ak z toho vyplynie, že nejaká škola nebude spĺňať žiadne kritériá v žiadnom študijnom programe, tak sa to môže stať," vysvetlil Redhammer s tým, že si myslí, že školy sa budú snažiť splniť kritériá. Podľa neho sa školy budú prispôsobovať aj novým kritériám, ktoré SAA určí. Predpokladá, že z hľadiska kvality sa dosiahne na vysokých školách jej zvýšenie.



SAA čaká v nasledujúcich mesiacoch nastavenie štandardov, podľa ktorých by sa malo v roku 2020 začať prvé komplexné hodnotenie. Vysoké školy sa tak budú štrukturálne meniť alebo integrovať. Ako uviedol Redhammer, pravidlá chce nastaviť tak, aby sa vysoké školy kontinuálne zlepšovali a zvyšovali svoju kvalitu.



Predseda Výkonnej rady SAA, ktorá má deväť členov, je štatutárnym orgánom agentúry, riadi agentúru, koná v jej mene a zastupuje ju navonok. SAA pre vysoké školstvo ako nezávislá verejnoprávna inštitúcia bude vykonávať dohľad nad postupmi vysokých škôl, priamo rozhodovať o žiadostiach vysokých škôl, monitorovať kvalitu vysokoškolského vzdelávania a spôsob, akým vysoké školy zlepšujú kvalitu poskytovaného štúdia. SAA nahradila doterajšiu akreditačnú agentúru, ktorá pôsobila ako poradný orgán vlády SR.



Redhammer bude pôsobiť vo funkcii predsedu Výkonnej rady SAA šesť rokov. Spomedzi členov Výkonnej rady SAA bude vybraný podpredseda rady. Členovia výkonnej rady začnú vykonávať svoju funkciu od 15. marca. Medzi členov Výkonnej rady SAA okrem jej podpredsedu Redhammera patria René Matlovič, František Kačík, Július Horváth, Ivan Šimovček, Vladimír Patráš, Iveta Šimková, Viliam Kupec a Bálint Lovász.