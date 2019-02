Akreditačnú agentúru povedie Redhammer, výkonná rada bude mať 9 členov

Lubyová povedala, že medzinárodné európske štandardy si vyžadujú, aby kvalita vysokého školstva bola posudzovaná v rámci profesionálneho nezávislého mechanizmu.

Bratislava 28. februára (TASR) – Slovenskú akreditačnú agentúru (SAA) povedie od 1. marca Robert Redhammer, ktorý sa stal predsedom Výkonnej rady SAA. Výkonná rada bude mať deväť členov. Vo štvrtok ich vymenovala ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS).



Podľa ministerky školstva je téma vysokých škôl veľmi spoločensky diskutovaná. Lubyová povedala, že medzinárodné európske štandardy si vyžadujú, aby kvalita vysokého školstva bola posudzovaná v rámci profesionálneho nezávislého mechanizmu. "Čiže orgán, ktorý posudzuje, nemá byť závislý od orgánov štátnej moci ani od samotného akademického prostredia," poznamenala ministerka školstva. V minulosti túto funkciu namiesto SAA zastávala Akreditačná agentúra.



Lubyová pripomenula, že SAA čaká v nasledujúcich mesiacoch nastavenie štandardov, podľa ktorých by sa malo v roku 2020 začať prvé komplexné hodnotenie. "To by malo vyústiť do identifikácie viac a menej kvalitných vyučovacích programov na vysokých školách, ale aj do odobratia nekvalitne vedených programov alebo študijných odborov," povedala Lubyová s tým, že to môže mať za následok aj to, že niektoré časti vysokých škôl zaniknú alebo budú reštrukturalizované.



Redhammer doteraz pôsobil ako rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Vo štvrtok ho z tejto pozície na jeho vlastnú žiadosť odvolal prezident Andrej Kiska.



Redhammer pripomenul, že takáto agentúra vznikla na Slovensku prvýkrát. "V iných krajinách sú podobné agentúry, ale máme výzvu urobiť to ešte lepšie," poznamenal. Do budúcna chce, aby sa pravidlá na zabezpečenie kvality nestavali staticky, ale aby sa samotné školy snažili zlepšovať sa kontinuálne. Podľa nového predsedu SAA sa budú musieť pripraviť nové akreditačné štandardy. "Potrebujeme, aby sa agentúra rozbehla, aby sme kritériá hodnotenia urobili tak, aby boli dlhodobo funkčné," poznamenal.



Nezávislá päťčlenná výberová komisia uskutočnila vo štvrtok 21. februára verejné vypočutie troch uchádzačov o pozíciu predsedu SAA. Na základe výberového konania komisia odporučila vymenovať do funkcie predsedu SAA Redhammera. Podľa Lubyovej vznik tejto agentúry je prvým a zásadným krokom k reforme vysokoškolského systému, ktorý pozdvihne kvalitu slovenských vysokých škôl a zavedie medzinárodné štandardy do ich hodnotenia.



Predseda Výkonnej rady SAA, ktorá má deväť členov, je štatutárnym orgánom agentúry, riadi agentúru, koná v jej mene a zastupuje ju navonok. SAA pre vysoké školstvo ako nezávislá verejnoprávna inštitúcia bude vykonávať dohľad nad postupmi vysokých škôl, priamo rozhodovať o žiadostiach vysokých škôl, monitorovať kvalitu vysokoškolského vzdelávania a spôsob, akým vysoké školy zlepšujú kvalitu poskytovaného štúdia.