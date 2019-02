Aktivácia čipu v OP je povinná, elektronický podpis vybavíte aj z domu

Polícia vysvetlila, že výmena občianskeho preukazu bez čipu za elektronický preukaz s čipom je jedným zo zákonných dôvodov na výmenu preukazu.

Bratislava 2. februára (TASR) - Polícia do konca minulého roka vydala 3.214.898 občianskych preukazov (OP) s čipom. Po aktivácii čipu v preukaze je možné aktivovať aj certifikát pre vytvorenie elektronického podpisu. Možno ho aktivovať aj dodatočne prostredníctvom internetu. Informovala o tom hovorkyňa policajného prezídia Denisa Baloghová.



"Aktivácia čipu v občianskom preukaze prebehne zadaním šesťmiestneho bezpečnostného osobného kódu (BOK). Následne si občan môže, alebo nemusí vo vydanom občianskom preukaze aktivovať certifikáty pre vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu," vysvetlila.



Zadanie BOK je možné len osobne. Zmeniť sa ho však podľa slov hovorkyne dá aj online z domu, pričom je však potrebné poznať svoj pôvodný kód. Rovnako sa dajú z domu aktivovať aj certifikáty pre vytvorenie elektronického podpisu do vydaného preukazu.



Z celkových 2,8 milióna platných vydaných občianskych preukazov je podľa nej aktivovaných 1,5 milióna preukazov aj s BOK. Doplnila, že aktivácia čipu je povinná pri podaní žiadosti o vybavenie OP pre všetkých vo veku do 65 rokov.



Polícia vysvetlila, že výmena občianskeho preukazu bez čipu za elektronický preukaz s čipom je jedným zo zákonných dôvodov na výmenu preukazu. V zmysle zákona je výška správneho poplatku za vydanie preukazu 4,50 eura. Keďže je aktivácia OP povinná, podľa Baloghovej je aj bezplatná. Doplnila, že sa neplatí ani za dodatočnú aktiváciu certifikátov pre vytvorenie elektronického podpisu.



Ako ozrejmila, zhruba 300.000 certifikátov bolo zrušených ku koncu októbra 2017 z bezpečnostných dôvodov. Ku koncu minulého roka však bolo podľa jej slov nanovo vydaných 181.483 certifikátov pre vytvorenie elektronického podpisu. Z nich bolo 17.711 aktivovaných online z domu. Doplnila, že ich online aktivácia je umožnená od októbra 2018.