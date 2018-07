Aktivisti hľadajú zdroj atrazínu na Žitnom ostrove

Koncom roka 2017 Úrad verejného zdravotníctva SR zakázal pitie a používanie pitnej vody z vodovodu v niektorých obciach na Žitnom ostrove pre vysoké hodnoty pesticídu atrazín.

Bratislava 14. júla (TASR) - V pitnej vode na Žitnom ostrove sa podľa testov občianskeho združenia (OZ) Za našu vodu stále nachádza atrazín, aj keď len v polovičnom množstve najvyšších povolených hodnôt. Aktivisti si však myslia, že by tam nemal byť vôbec a plánujú nájsť jeho zdroj. Použiť by chceli vrty Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ), ktoré v súčasnosti slúžia na monitorovanie prúdenia podzemnej vody a nie na jej vzorkovanie.



"Nevieme, prečo by tam mal byť, odkiaľ prišiel. Nie je definovaný žiadny mrak a hlavne nevieme prstom ukázať, kde ten zdroj je," povedala o atrazíne predsedníčka OZ Za našu vodu Annamarie Velič. Je to podľa nej preto, že na Žitnom ostrove sa vzorkuje a testuje voda z príliš málo vrtov. S pracovníkmi SHMÚ už absolvovali úvodné stretnutie. Opäť sa majú stretnúť v auguste, kde chce združenie ústav vyzvať, aby všetky vrty využil na zisťovanie koncentrácie atrazínu.



Aktivisti majú niekoľko tipov, odkiaľ by mohol atrazín unikať. "Máme podozrenie, že niektoré ekologické likvidácie v roku 2005 a 2007 neprebehli úplne korektne," povedal člen združenia Tibor Tóth s tým, že tieto informácie zatiaľ nie sú potvrdené. Podľa jeho slov sa tiež nedá vyvrátiť ani informácia, že atrazín pochádza zo skládky vo Vrakuni. "Vo Vrakuni atrazín bol, vyrábal ho Chemický závod Juraja Dimitrova. Po prerušení výroby museli skladové zásoby niekde zlikvidovať. Kde by ich inde zlikvidovali ako na nelegálnej skládke vo Vrakuni?" pýta sa Tóth.



Koncom roka 2017 Úrad verejného zdravotníctva SR zakázal pitie a používanie pitnej vody z vodovodu v niektorých obciach na Žitnom ostrove pre vysoké hodnoty pesticídu atrazín. V januári zákaz zrušil, pretože kvalita pitnej vody už bola podľa neho vyhovujúca.