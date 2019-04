Aktivisti organizujú v piatok demonštráciu za budúcnosť klímy

Akčný deň 2019 sa začne štrajkom žiakov a študentov za budúcnosť klímy v piatok o 10. h na Námestí SNP v Bratislave.

Bratislava 25. apríla (TASR) – Z riešenia súčasnej klimatickej krízy by sa podľa aktivistov mala stať politická priorita. Vyzvať na to chcú politikov prostredníctvom podujatia Akčný deň 2019, ktoré sa uskutoční v piatok (26. 4.) v Bratislave. Súčasťou budú demonštrácie aj diskusné fórum s odborníkmi.



Hlavnou témou celého dňa je podľa organizátorov upozornenie na potrebu systémových zmien, nielen zmien v správaní jednotlivca. "Bojujeme za právo na mesto, ukončenie živočíšnej výroby, opustenie fosílnych palív a prechod na obnoviteľné zdroje a klimatickú spravodlivosť. Naším spoločným cieľom je záchrana Zeme a spoločnosť, ktorej hlavnou prioritou nie je ekonomický rast, ale udržateľný spôsob života pre všetkých. Spoločne zdieľame myšlienku, že iný svet je možný," uviedli v spoločnom stanovisku.



Na príprave podujatia sa podieľajú hnutia zaoberajúce sa environmentálnymi problémami Fridays For Future Bratislava, Bod Obratu, Climate Save Slovakia a Critical Mass. "Po celom svete sa ľudia organizujú v mene záchrany planéty. Ich cieľom je, aby zodpovední ľudia pri moci začali unáhlene konať v súvislosti s nutnosťou zmierniť dosahy už teraz nastávajúceho environmentálneho kolapsu," pripomenuli organizátori.



Akčný deň 2019 sa začne štrajkom žiakov a študentov za budúcnosť klímy v piatok o 10. h na Námestí SNP v Bratislave. Po príhovoroch bude nasledovať pochod mestom, ktorý sa skončí pred budovou Univerzity Komenského, kde bude odovzdaná symbolická štrajková štafeta do rúk vysokoškolákom. Na programe je aj Študentské fórum o klimatickej kríze, ktoré sa bude konať v aule historickej budovy univerzity. O 17.30 h sa na Námestí SNP v Bratislave uskutoční demonštrácia za klimatickú spravodlivosť. Účastníci sa majú vydať aj na protestný pochod pred Úradom vlády SR.