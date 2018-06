Aktuálne chladné počasie uľahčuje život alergikom

Peľová sezóna tráv už prešla svojim prvým vrcholom.



Banská Bystrica 24. júna (TASR) – Chladnejšie počasie so zrážkami, ktoré v týchto dňoch prevláda na Slovensku, je prospešné alergikom citlivým na peľ. Uviedla to Janka Lafférsová z oddelenia lekárskej mikrobiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, pod ktoré patrí aj koordinácia peľovej informačnej služby v SR.



„Výraznejší pokles denných koncentrácií peľu bol zapríčinený zrážkovou činnosťou. Peľová sezóna tráv už prešla svojim prvým vrcholom, no v blízkom čase môžeme znova očakávať zvyšujúce sa koncentrácie peľu tráv v súvislosti s druhým kvitnutím,“ podotkla Lafférsová.



V uplynulom týždni podľa jej slov na celom území Slovenska dominoval peľ bylín s prevažným zastúpením slabo alergizujúceho peľu pŕhľavovitých rastlín a najvýznamnejšieho alergénu tohto obdobia – peľu tráv z čeľade lipnicovitých. „Na vyšších koncentráciách peľu tráv na strednom a severnom Slovensku má veľký podiel peľ transportovaný z lúčnych porastov. Z drevín ešte kvitne lipa, dokvitá gaštan a pajaseň. V malých množstvách sa v ovzduší vyskytuje peľ ihličnanov, prípadne bazy,“ dodala.