Aktuálne ochladenie prinieslo so sebou prízemný mráz i nízke teploty

Rekordne nízke teploty zaznamenali meteorológovia v stredu nadránom v Kamenici nad Cirochou a Poprade, kde zároveň klesla teplota na mínus jeden stupeň Celzia.

Bratislava 10. júla (TASR) – Aktuálne ochladenie počas júla prinieslo so sebou v niektorých lokalitách Prešovského kraja prízemný mráz. Rekordne nízke teploty zaznamenali meteorológovia v stredu nadránom v Kamenici nad Cirochou a Poprade, kde zároveň klesla teplota na mínus jeden stupeň Celzia.



"Vo výške dva metre nad povrchom klesla do rána teplota v Poprade na 3,7 stupňa Celzia a v Kamenici nad Cirochou na 6,3 stupňa Celzia. Pre obe stanice to znamená, že tu bolo najchladnejšie ráno s dátumom 10. 7. v histórii pozorovaní," uvádza Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.



Počas uplynulej noci (z 9. na 10. 7.) bolo v chladnom vzduchu na niektorých miestach Slovenska po väčšinu času pri slabom vetre alebo bezvetrí vyjasnené. Vytvorili sa tak dobré podmienky na radiačný pokles teploty vzduchu.