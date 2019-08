ALENU ZS. A SPOL. BY MOHLI OBŽALOVAŤ V PRIEBEHU PÁR TÝŽDŇOV

PROKURÁTOR ODMIETA SPOCHYBŇOVANIE VYŠETROVANIA VRAŽDY J. KUCIAKA

Na snímke polícia odvádza Miroslava M. - jedného z obvinených z budovy Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici 30. septembra 2018. Foto: TASR - Dušan Hein

VRAHOM J. KUCIAKA A M. KUŠNÍROVEJ MAL BYŤ MIROSLAV M.

Pezinok 19. augusta (TASR) - Obžalobu na Alenu Zs., Miroslava M., Tomáša Sz. a Zoltána A. v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka by mohli vzniesť v priebehu najbližších týždňov do 27. novembra. Vtedy im končí väzba, nemuselo by sa tak žiadať o jej predĺženie. Vyplýva to z vyjadrení prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry, ktorý o tom informoval na tlačovej konferencii v Pezinku. V prípade obvinených ide podľa neho o dôvodné podozrenie v súvislosti so štyrmi dokonanými vraždami a v súvislosti s prípravou najmenej troch vrážd.Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry odmieta spochybňovanie vyšetrovania vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, ako aj prípravy vraždy prokurátorov Petra Šufliarskeho a Maroša Žilinku i advokáta Daniela Lipšica. Spochybňovanie zo strany niektorých médií a politikov považuje za neodôvodnené a vyvolávajúce otázku, komu a načo má poslúžiť. Orgány činné v trestnom konaní majú pri vyšetrovaní podľa jeho slov vynakladať mimoriadne úsilie.Ján Kuciaka a Martinu Kušnírovú mal zastreliť Miroslav M. Takto to vychádza podľa prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry na základe vyšetrovania. Povedal to na tlačovej konferencii v Pezinku.