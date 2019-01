Aliancia za čistú hru: Prístup primátorov K8 k hazardu je populistický

Aliancia označila primátorov za populistov. Tí vyzvali poslancov parlamentu, aby veto prezidenta rešpektovali a za zákon nehlasovali, pretože podľa nich uberá možnosť samosprávam regulovať hazard.

Bratislava 13. januára (TASR) - Neschválenie návrhu zákona o hazardných hrách v parlamente by prinieslo so sebou negatívne následky. Tvrdí to občianske združenie Aliancia za čistú hru – Clarify a upozorňuje na to aj primátorov krajských miest združených v K8. Zákon z dielne rezortu financií ešte v decembri vetoval prezident SR Andrej Kiska.



Aliancia označila primátorov za populistov. Tí vyzvali poslancov parlamentu, aby veto prezidenta rešpektovali a za zákon nehlasovali, pretože podľa nich uberá možnosť samosprávam regulovať hazard. Aliancia má odlišný názor. „Zákon prináša oveľa tvrdší bič na hazard, aký ešte toto podnikateľské odvetvie u nás nezažilo. Výrazne zníži počet herní, keďže minimálny počet výherných automatov sa zvyšuje na 15 kusov. Ak parlament odmietne návrh zákona, zostane v platnosti minimálny počet 12 kusov, čo znamená, že k zníženiu počtu herní nedôjde," upozornil riaditeľ aliancie Rafael Rafaj.



Odmietnutím zákona by bol podľa aliancie internetový hazard nekontrolovateľný. "Ak by poslanci výzvu primátorov vypočuli, ostane v segmente online doteraz vládnuca anarchia, cezhraničné atakovanie. Deti, mládež aj od hazardných hier závislé osoby budú naďalej vystavené nebezpečnému vábeniu nelegálnymi prevádzkovateľmi online," dodal Rafaj.



Aliancia vyzvala primátorov, aby na túto záležitosť pozerali komplexne. „Ak hovoríme o regulácii, treba hovoriť nielen o herniach a prípadne kasínach, ale aj o ostatných typoch hazardných hier, pred ktorými si kompetentní zakrývajú oči. Zákaz prináša so sebou nielen odchod hráčov k iným typom hazardných hier, ale aj k ich presunu na internetový hazard, ktorý bez aktuálneho zákona naďalej zostane bez kontroly a regulácie,“ upozornil zástupca riaditeľa aliancie Tomáš Szmrecsányi.