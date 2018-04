Altová: Situáciu na Slovensku v Bundestagu sledujú

Spoluprácu medzi Nemeckom a Slovenskom označila poslankyňa liberálnej Slobodnej demokratickej strany celkovo za výbornú.

Berlín 18. apríla (TASR) – Nedávne zmeny vo vláde na Slovensku nemali vplyv na slovensko-nemecké vzťahy. Na stredajšom brífingu pred budovou nemeckého Spolkového snemu (Bundestagu) to uviedla Renata Altová, poslankyňa liberálnej Slobodnej demokratickej strany (FDP), ktorá sa narodila na Slovensku.



Altová a niekoľkí ďalší nemeckí poslanci, vrátane ďalšieho rodáka zo Slovenska Paula Viktora Podolaya, sa predtým stretli s predsedom Národnej rady SR Andrejom Dankom (SNS).



"Samozrejme, že tú situáciu na Slovensku pozorujeme, ja aj moji kolegovia. Sme v situácii, keď je EÚ destabilizovaná. Existujú obavy z možného rozdelenia EÚ, hlavne v súvislosti s brexitom. Samozrejme, že každý má strach z dominového efektu a takéto udalosti, aké sú momentálne na Slovensku, sa pozorujú veľmi intenzívne a všetci dúfajú, že sa situácia na Slovensku upokojí," povedala Altová.



Spoluprácu medzi Nemeckom a Slovenskom označila Altová celkovo za výbornú. Päťdesiatdvaročná rodáčka zo Skalice žije v Nemecku od začiatku 90. rokov, kedysi pôsobila na obchodnom oddelení slovenskej diplomacie v Mníchove. "Tam sme túto spoluprácu budovali," uviedla.



Poslanec Alternatívy pre Nemecko (AfD) Paul Viktor Podolay, takisto nováčik v nemeckom parlamente, zase zdôraznil, že slovensko-nemecké partnerstvo sa rozvíja aj vďaka prítomnosti rodákov zo Slovenska v Bundestagu.



Altová pôsobí v Bundestagu od volieb vlani na jeseň a podľa vlastných slov ju ostatní poslanci považujú za osobu, na ktorú sa obrátia, ak sa chcú dozvedieť o situácii na Slovensku. "Preto som aj v úzkom kontakte s pánom veľvyslancom (Petrom) Lizákom, aby sme dostávali detaily osobne a nemuseli mať ako zdroj informácií médiá," vysvetlila.



Ohľadne situácie jej vlastnej strany FDP, s ktorou sa po voľbách uvažovalo ako so súčasťou možnej "jamajskej koalície" spolu s kresťanskými demokratmi a zelenými pred tým, než rokovania stroskotali, Altová uviedla, že tieto dve strany nebrali prílišný ohľad na stanoviská liberálov. "Naše požiadavky, ktoré sme chceli presadiť, aby sme mohli vo vláde ukázať aj svoj vlastný profil, neboli brané vážne," zdôraznila.



"Teraz máme v Nemecku stabilné pomery a dúfam, že táto vláda vydrží až do riadnych volieb," povedala. Koaličná zmluva kresťanských demokratov (CDU/CSU) a socialistov (SPD) sa však podľa nej príliš orientuje na staršiu generáciu bez prihliadnutia na potreby mladšieho obyvateľstva.



"Dúfam, že táto nová vláda bude oveľa viac podporovať francúzsku vládu Emmanuela Macrona, čo sa týka reforiem v EÚ. Čo je nám liberálom veľmi sympatické, sú nové kroky vo vzdelávacej politike," dodala rodáčka zo Skalice.



Osobitný spravodajca TASR Jaroslav Bublinec