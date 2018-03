Americké portály zaujal nový koncept slovenského AeroMobilu

Mashable má viacero verzií po celom svete a denne si jeho stránky otvorí 45 miliónov ľudí.

Washington 24. marca (TASR) – Americký portál Mashable zameraný na technológie, inovácie a digitálnu kultúru informoval o novom koncepte AeroMobilu 5.0 VTOL, ktorý slovenská firma predstavila tento týždeň. Mashable má viacero verzií po celom svete a denne si jeho stránky otvorí 45 miliónov ľudí. Nový koncept lietajúceho taxíka zaujal aj ďalší americký portál zameraný na technológie Venture Beat.



"Pred takmer troma rokmi videla slovenská firma AeroMobil, ako sa jej sen o uvedení lietajúceho auta na trh doslova zrútil. Teraz je však firma späť. Má nový koncept elektrického štvormiestneho vozidla s vertikálnym vzletom a pristátím," napísal Mashable.



Portál ďalej informoval o technických špecifikáciách konceptu a zdôraznil, že toto lietajúce auto - na rozdiel od iných lietajúcich áut s vertikálnym vzletom a pristátím, ktoré sú v súčasnosti vo vývoji - je schopné fungovať aj ako tradičné cestné vozidlo, keď práve nie je vo vzduchu.



Mashable pripomenul, že AeroMobil naďalej pracuje aj na predchádzajúcej verzii lietajúceho auta 4.0, ktoré by malo byť v limitovanej sérii dostupné v roku 2020.



"Nasledovať bude 5.0 VTOL, a to do siedmich až desiatich rokov. To bude jazda. Alebo let?" dodal na záver portál.



Venture Beat opísal nový koncept ešte podrobnejšie a článok ukončil slovami, že konkurencia v oblasti lietajúcich áut rastie a je čoraz intenzívnejšia, a AeroMobil sa preto musí poponáhľať, ak nechce zaostať.



