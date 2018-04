Americký Kongres bude schvaľovať ponuku na stíhačky pre Slovensko

Vláde SR má minister obrany Peter Gajdoš (SNS) predložiť najefektívnejšie riešenie až po zvážení americkej, ako aj švédskej ponuky.

Bratislava 3. apríla (TASR) - Kongres Spojených štátov amerických bude v najbližších dňoch na základe požiadavky Ministerstva obrany SR schvaľovať ponuku na nákup stíhacích lietadiel F-16 pre Slovenskú republiku (tzv. Letter of Offer an Acceptance). Hovorkyňa rezortu obrany Danka Capáková upozorňuje, že ide o bežný postup, ktorý je v zmysle využitia možností programu predaja vojenskej techniky zahraničným armádam - Foreign Military Sales (FMS) nevyhnutný. "A v žiadnom prípade neznamená, že vedenie rezortu obrany už rozhodlo o nákupe tohto typu stíhacích lietadiel," zdôraznila.



Vláde SR má minister obrany Peter Gajdoš (SNS) predložiť najefektívnejšie riešenie až po zvážení americkej, ako aj švédskej ponuky. Rezort obrany na začiatku februára priznal, že pri nákupe stíhacích lietadiel pre slovenskú armádu do úvahy prichádzajú len dve ponuky - buď americké lietadlá F-16 alebo švédske JAS-39 Gripen. Celkovo má Slovensko záujem o kúpu 14 stíhacích lietadiel.



"Súčasťou ponuky pre Slovenskú republiku, ktorú bude Kongres schvaľovať, bude splátkový kalendár za samotné lietadlá a výzbroj, výcvik a logistickú podporu. Rezort obrany ju ako celok porovná s návrhom švédskej vlády," ozrejmila Capáková.



Súhrnné informácie z ponuky schválenej Kongresom budú následne zverejnené na webovej stránke agentúry DSCA (Defence Security Cooperation Agency). "Tak, ako tomu bolo v prípade obstarania vrtuľníkov UH-60M Black Hawk, aj v tomto prípade bude celková suma zvýšená na maximálny možný rozsah spolupráce. Neznamená to však, že v celkovej schválenej finančnej výške by bola v prípade schválenia vládou SR aj realizovaná," ozrejmila hovorkyňa MO. V cenovej ponuke podľa jej slov budú zahrnuté aj možné budúce požiadavky a potreby objednávateľa tak, aby sa už nemusel opätovne realizovať proces schvaľovania.