Americký veľvyslanec ocenil troch Slovákov za ľudské práva

Ocenenými sú riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková, advokát Roman Kvasnica a investigatívny reportér denníka Sme Adam Valček.

Bratislava 25. apríla (TASR) – Veľvyslanec USA na Slovensku Adam Sterling vo štvrtok ocenil troch Slovákov za ich úsilie o presadzovanie ľudských práv, práv žien a transparentnosti na Slovensku. Ocenenými sú riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková, advokát Roman Kvasnica a investigatívny reportér denníka Sme Adam Valček.



Petková, ktorá je bývalou investigatívnou novinárkou, získala cenu Žena s odvahou. Sterling okrem jej niekdajších investigatívnych novinárskych aktivít so zameraním na odhaľovanie korupcie ocenil aj jej terajšiu angažovanosť pri ochrane oznamovateľov korupcie.



"Máme dobré zákony, ktoré naozaj chránia aj oznamovateľov korupcie, máme dobré trestné zákony, ktoré sú veľmi prísne pre páchateľov korupcie. Pomohlo by však, keby sme mali viac správnych ľudí na správnych miestach – prokuratúre, polícii, súdoch. Aby takzvaní 'naši ľudia' neboli beztrestní, ako sme toho boli svedkom v minulosti," povedala Petková.



Kvasnica dostal Cenu za ľudské práva za obhajobu osôb a organizácií, ktorých základné ľudské práva a slobody boli podľa Sterlinga prehliadané alebo porušované orgánmi štátnej moci. Kvasnica v súčasnosti zastupuje Zlaticu Kušnírovú, matku Martiny Kušnírovej, zavraždenej snúbenice novinára Jána Kuciaka.



"Stojíme všetci pri vás, pri vašom boji za spravodlivosť, za potrestanie všetkých, ktorí sa podieľali na zavraždení vašej dcérky a budúceho zaťa," obrátil sa Kvasnica vo svojom príhovore na Kušnírovú.



Kvasnica tiež obhajuje šiestich Rómov, ktorí sú trestne stíhaní za krivú výpoveď v súvislosti s kontroverznou policajnou raziou v Moldave nad Bodvou v roku 2013. V minulosti obhajoval Hedvigu Malinovú-Žákovú v prípade jej obvinenia za krivú výpoveď, ktoré nakoniec maďarské úrady uzavreli v roku 2018 ako neopodstatnené. Vo všetkých týchto prípadoch sa Kvasnica angažoval bez nároku na honorár.



Valček prevzal Cenu Jána Kuciaka za transparentnosť predovšetkým za reportáže o podvodoch a korupcii, pričom pre svoju prácu podľa Sterlingových slov čelil zastrašovaniu a prenasledovaniu. V rozhovore pre novinárov ocenil spoločné úsilie médií v boji proti korupcii, ktoré bolo najsilnejšie po vražde Jána Kuciaka vlani vo februári.



"Čo sa týka strachu v súvislosti s vraždou (Jána Kuciaka) alebo s Marianom K., beriem to tak, že v súčasnosti je vo väzbe. Pokiaľ by bol prepustený, tak sa nad tým budeme musieť zamyslieť. Momentálne však strach nepociťujem,“ povedal pre TASR Valček.



Americké veľvyslanectvo udeľovalo výročné ocenenia za ľudské práva a boj proti korupcii už po ôsmy raz.