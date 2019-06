Amnesty International: SR by mala prispieť k ochrane ľudí na úteku

Amnesty International poukazuje na to, že členské štáty EÚ ani v minulom roku nedokázali zreformovať pravidlá pre udeľovanie azylu alebo dohodnúť sa na spoločnom systéme zdieľanej zodpovednosti.

Bratislava 21. júna (TASR) - Slovensko by malo v rámci vlastných politík aj na úrovni Európskej únie (EÚ) prispieť k vytvoreniu bezpečných legálnych ciest pre ľudí na úteku a migrujúcich. Ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka (nominant Smeru-SD) k tomu listom vyzvala organizácia Amnesty International (AI). Lajčák prisľúbil, že odpovie.



AI poukazuje na to, že členské štáty EÚ ani v minulom roku nedokázali zreformovať pravidlá pre udeľovanie azylu alebo dohodnúť sa na spoločnom systéme zdieľanej zodpovednosti. "To spôsobuje, že štáty v prvej línii migrácie stále znášajú neúmernú záťaž pri spracovávaní žiadostí o azyl a ľudia dlhodobo trpia v táboroch s nedostatočnou kapacitou a často v hrozných podmienkach," opisuje.



Výsledkom sú podľa organizácie tisícky ľudí, ktorí na ceste zomreli alebo sa museli vrátiť do krajín, kde im hrozí svojvoľné zadržanie, násilie a zneužívanie. "Prijatím podielu zodpovednosti pri ochrane ľudí na úteku môžu vlády predstavovať skutočný príklad pre občanov a občianky a investovať tak do budúcnosti a životov ľudí," myslí si AI.



"Pán minister po doručení listu odosielateľovi odpovie a v rámci slušnosti mu túto odpoveď dá na vedomie skôr, ako by sme jej obsah komentovali verejne," uviedol pre TASR šéf tlačového oddelenia rezortu Juraj Tomaga s tým, že slovenský postoj a aktivity v kontexte problematiky utečencov a migrácie rezort komunikuje priebežne.